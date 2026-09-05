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Kija Kockar, javnosti je postala poznata kao prevarena žena. Nju je u prvoj sezoni rijalitija Zadruga 1, njen suprug Sloba Radanović, prevario pred kamerama, pa je ta situacija naterala prevarenu ženu, da uđe u rijaliti i istera svoju priču.

Nakon izlaska iz Zadruge kada je i pobedila, Kija je promenila razne profesije. Pevačica, spisateljica, voditeljka, a na kraju je ipak odlučila da bude i student Pravnog fakulteta, pa je počela i da studira.

"Ubeđuju me da krijem"

Kija jeste jedno od lica koje se najviše pamti iz rijaltija, a njeni fanovi ali i oni koji to nisu, željno je iščekuju svake sezone, pa samim tim ona i jeste deo svakog početka nove sezone. I dok su bile razne spekulacije da li ulazi ili ne u novu sezonu, Kija se sada oglasila i stavila tačku na nagađanja.

- Bliski ljudi me ubeđuju da krijem, ali ja se nisam dogovarala za ulazak u Zadrugu, osim par poruka, ali to nije nešto što treba da zanima meni nepoznate ljude. Vidim da me pominju mesecima jer su mislili da će imati neku priču unutra, a videli me samo na TV-u. Ja sam priča. Poljubac iz Čikaga - napisala je Kija Kockar.

1/7 Vidi galeriju Kija Kockar Foto: printscreen instgaram, Pritnscreen/Instagram, Printscreen Instagra

"Nikad ne reci nikad"

Nadica Kamel, majka Kije Kockar, pobedila je u sezoni Zadruga 4, a nedavno je za medije govorila o tome da li bi opet ušla.

- Nikad ne reci nikad. Sad imam neke obaveze prem majci. Ja sam teško podnela ulazak u Četvorku, jer sam ostavila majku samu, koja to nije zaslužila. Međutim, bila je tada mnogo pokretnija, ali me je grizla savest. Za Desetku ću staviti ogroman znak pitanja. Nije isključeno da će Kija ući u "Elitu 10". Dejana Dragojeviča bih volela da vidim u "Desetki", Staniju, Jovanu Matoru, ima ona šta da kaže. Dobra je, dok se ne zaljubi nesrećno - rekla je iskreno za Blic.