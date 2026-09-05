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Opšte je poznato da život sa pevačicom nije lak. Paparaci, priče, putovanja, nastupi, sve to je jedan veliki teret sa kojima muškarci moraju da se nose, kada izaberu da budu u braku sa pevačicom.

Lakše je naravno onima koji se bave istim poslom, međutim, pevač Hasan Dudić ipak nije mogao da se nosi sa poslom svoje žene Zlate Petrović. Kako kaže u svojoj velikoj ispovesti - Ko oženi pevačicu, sahranjuje ga opština!

Hasan Dudić se osvrnuo na brak sa Zlatom Petrović, ističući da je to bila prava, mlada ljubav, ali da je ćud pevačica posebna priča.

— Zlatu sam oženio, mladi smo bili, to je bila ljubav prava, ali žensku pamet i ćud pevačicama... Ko se ženi pevačicom, sahranjuje ga opština ili mesna zajednica, ali ja to nisam dozvolio — iskren je pevač.

Rastali su se u vreme kada je on bio jedan od najpopularnijih pevača u zemlji, a slava, društvo i koleginice su je, kako kaže, brzo podigli.

1/6 Vidi galeriju Zlata Petrović i Hasan Dudić Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

Zlata nije viđala sina po godinu dana

Nakon razvoda, pevač tvrdi da mu je Zlata prepustila odgajanje njihovog sina Mikija. Zbog čestih nastupa i turneja po Švajcarskoj i Australiji, Zlata je znala da bude odsutna i po godinu dana.

— Ona je u jednom momentu ostavila dete, bila u Švajcarskoj, Australiji, ne dođe po godinu dana, ja i moja majka, snaja Goca smo pazili maloga — priča Hasan. On ističe da pred detetom nikada nije govorio loše o majci, već mu je objašnjavao da je odsutna zbog posla: „Sine, majka ti je na putu, peva“. Danas su on i Miki izuzetno bliski, "kao nokat i meso", a sin je krenuo njegovim stopama i kao odličan muzičar pratio brojne zvezde poput Šabana Šaulića, Džeja, ali i samu Zlatu i oca.

"Sve žene u mom životu su bile lažne"

Pevač ne krije razočaranje u ljubavni život i žene koje su prošle kroz njegovu svakodnevicu.

— Sve sam žene imao lažne, kazaće ljudi da nisam normalan. Svakoj sam pružio utočište, svakoj sam dao da bude prava dama, nema šta nisam učinio i bio pravi muškarac i u krevetu, ljubavnik, u kući, domaćin... Žene su mi bolna tačka. Sve sam poštovao i voleo, ali stvarno sam nesrećan — priznao je Hasan.