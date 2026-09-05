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Jelena Karleuša sinoć je priredila noć za pamćenje u Podgorici, gde je nastupila pred publikom koja je klub ispunila do poslednjeg mesta. Od samog početka bilo je jasno da je publika spremna za pravi spektakl, a kada se pojavila na bini, atmosfera je dostigla vrhunac.

Karleuša je još jednom pokazala zbog čega važi za jednu od najvećih regionalnih zvezda. U uskom kombinezonu koji je savršeno istakao njenu figuru, pevačica je mamila poglede sa svih strana, dok je svojim prepoznatljivim scenskim pokretima dodatno podizala temperaturu u klubu.

Uvijala se, igrala i neumorno komunicirala sa publikom, koja je svaki njen pokret ispratila ovacijama i horskim pevanjem. Hitovi su se nizali jedan za drugim, a energija sa bine brzo se prenela na ceo klub.

00:34 Koncert Jelene Karleuše u Podgorici Izvor: Kurir

Karleuša je, kao i mnogo puta do sada, pokazala da njen nastup nije samo koncert već pravi vizuelni i muzički spektakl. Publika je do kraja bila na nogama, a čini se da je Jelena još jednom uspela da napravi atmosferu o kojoj će se u Podgorici još dugo pričati.

Kako prenose mediji, i nakon nastupa je vladao haos jer su svi hteli fotografiju sa Jelenom, pa je ona jedva uspela da dođe do svog automobila od mase obožavaoca koji su je čekali ispred kluba.