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Filip Car odlučio je da bude deo Elite 10. On je potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem, a od tada svi s nestrpljenjem očekuju ulazak jednog od najomiljenijih učesnika rijaliti formata.

S obzirom da je on novi - stari učesnik, on nije imao potrebe da bude u karantinu, a sada se oglasio na Instagramu i otkrio šta radi samo par sati pre početka nove sezone.

Car je otišao na tetoviranje i doneo odluku da uradi novu tetovažu na vratu.

Ipak, za sada je rešio da ostane potpuno tajanstven. On još uvek nije otkrio za koji se motiv odlučio, ostavljajući svoje brojne obožavatelje u neizvesnosti oko toga šta će tačno krasiti njegov vrat pred kamerama "Elite 10".

Foto: Printscrean

Evo ko sve ulazi u Elitu 10

Dok su neka imena već zvanično potvrđena, tokom jučerašnjeg dana u karantin su pristizali novi takmičari, pa je spisak učesnika postajao sve duži.

Među potvrđenim imenima koja ćemo gledati u „Eliti 10“ nalaze se Anđela Đuričić, Filip Car, Mateja Matijević, Bebi Dol, Filip Đukić i Stefan Karić.

Pored njih, Blic je zabeležio dolazak brojnih novih učesnika u karantin pred večerašnji ulazak. Među njima su Mahir Pjanić, Leon, Nikola Đorđević, Radojka Jovanović, Miljana Ristić, Biljana Čavlin, Milan Popov, kao i još nekoliko novih lica koja će se večeras predstaviti publici.