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Pinkove zvezde samo što nisu počele, a mesecima se već spekuliše šta će se dešavati u novoj sezoni. U medijima se dosta spekulisalo ko ostaje, a ko ide od članova žirija, a Željko Mitrović je danas odlučio da stavi tačku na nagađanja.

Foto: Promo

Evo ko su članovi žirija ove sezone

On je potvrdio da se sastav žirija neće menjati, ali i da gledaoce očekuju velike scenografske promene.

„Pinkove zvezde kreću u novu sezonu. Žiri je isti, nema novih. Sve priče su netačne, žiri je isti. Imamo malih scenografskih izmena, napravili smo novi studio. I kandidati su ove godine značajno bolji kada je pevanje u pitanju“, kazao je on.

1/7 Vidi galeriju Pinkove zvezde Foto: Boba Nikolić, BoBa Nikolić, ATA images

Desingerica potpisao poseban ugovor

Vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović, zvanično je potpisao ugovor za novu sezonu sa Dragomirom Despićem, poznatijim kao Desingerica, koji će se od septembra ponovo naći u žiriju.

Pregovori oko ugovora i uslova žiriranja pokazali su da popularni reper ne odustaje od svojih specifičnih ideja. Desingerica je javno priznao da mu je jedini zahtev bio robot koji bi mu pomagao oko kućnih poslova.

"Jedini zahtev je robot, ja sve humanitarno radim, jedino robot da može da mi zaliva baštu i tako to da pomogne oko ručka. I ženskog robota kada mi žena nije tu, da može da me izmasira".