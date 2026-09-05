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Dušica Jakovljević pred sam početak Elite 10, odlučila je da ode na infuziju kako bi podigla imunitet i mogla da izdrži dugo i uzbudljivo veče, koje je večeras očekuje, kao voditeljku najpopularnijeg rijaliti takmičenja.

Ona je objavila fotografiju na kojoj se vidi kako je priključena na infuziji, pa je napisala:

Foto: Printscrean

„Pripreme za početak spektakularne Elite 10“ - napisala je Dušica.

1/6 Vidi galeriju Voditeljka ima zanimljivu priču Foto: Petar Aleksić, Shutterstock, ATA images, Jelena Simonović

Poznato ko ulazi u Elitu 10

Dok su neka imena već zvanično potvrđena, tokom jučerašnjeg dana u karantin su pristizali novi takmičari, pa je spisak učesnika postajao sve duži.

Među potvrđenim imenima koja ćemo gledati u „Eliti 10“ nalaze se Anđela Đuričić, Filip Car, Mateja Matijević, Bebi Dol, Filip Đukić i Stefan Karić.

Pored njih, Blic je zabeležio dolazak brojnih novih učesnika u karantin pred večerašnji ulazak. Među njima su Mahir Pjanić, Leon, Nikola Đorđević, Radojka Jovanović, Miljana Ristić, Biljana Čavlin, Milan Popov, kao i još nekoliko novih lica koja će se večeras predstaviti publici.

Posebnu pažnju privukao je Milan Popov, sin pevačice Stoje Novaković, koji je pred ulazak otkrio da mu je najteže pao rastanak od dece.

Tu su i brojna nova lica poput Karla, Milice Gotičarke, Jovane, Jasmine Marković, Vanje Prodanović, Nemanje Tošića, Dalibora, Amazonke i Velje, koji su prethodnog dana viđeni u karantinu.