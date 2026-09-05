POSLE RAZVODA OD BIVŠE SVE JE SLAĐE! Aca Amadeus pokazao kako uživa sa mlađom verenicom koju ne ispušta iz ruku
- Aleksandar Stanimirović uživa u vezi sa znatno mlađom verenicom Barbarom, koja je takođe pevačica.
- Par otvoreno deli zajedničke fotografije i snimke na Instagramu i TikToku, a pratioci komentarišu da između njih "pršte varnice i čista emocija'.
Aleksandar Stanimirović, jedan od muzičara benda "Amadeus" ne krije da prolazi kroz jedan od najlepših perioda u životu.Klavijaturista je zaljubljen do ušiju u svoju novu, znatno mlađu verenicu Barbaru, koja je kako se predstavlja takođe pevačica, a njihova romansa iz dana u dan privlači sve više pažnje na društvenim mrežama Instagramu i Tik Toku.
Ne kriju se
Umesto da svoju ljubav čuvaju daleko od očiju javnosti, njih dvoje bez zadrške dele zajedničke trenutke, pokazujući koliko uživaju jedno u drugom.Njihovi profili poslednjih nedelja prepuni su zajednickih fotografija i snimaka na kojima se smeju, putuju, provode vreme sa prijateljima i razmenjuju nežnosti, pa pratioci ne prestaju da komentarišu da između njih "pršte varnice i čista emocija".
Vole se danas više nego juče
Najviše pažnje ovog puta privukla je fotografija koju su podelili sa svojim pratiocima. Na njoj Aca čvrsto grli svoju izabranicu, dok ona potpuno opušteno uživa u njegovom zagrljaju i nežnim dodirima. Njihovi osmesi govore više od bilo kakvog opisa, a upravo je ta spontana atmosfera osvojila publiku.
Ona mu je sve
Za razliku od mnogih javnih licnosti koje privatni život drže daleko od reflektora, Aca i njegova partnerka očigledno nemaju problem da pokažu koliko su srećni zajedno. Posebno zanimljivo jeste to što ih, osim emocija, povezuje i isti posao. Oboje su deo muzičkog sveta, pa odlično razumeju tempo života koji donose nastupi, putovanja i rad do kasno u noć.Upravo zbog toga mnogi veruju da im je zajednička profesija dodatno ucvrstila odnos, jer jedno drugom pružaju podršku i razumevanje koje nije lako pronaci.
Muzičar je nekoliko meseci bio u skandalu sa bivšom suprugom o kojoj je javno izneo niz šokantnih saznanja.