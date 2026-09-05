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Aleksandar Stanimirović, jedan od muzičara benda "Amadeus" ne krije da prolazi kroz jedan od najlepših perioda u životu.Klavijaturista je zaljubljen do ušiju u svoju novu, znatno mlađu verenicu Barbaru, koja je kako se predstavlja takođe pevačica, a njihova romansa iz dana u dan privlači sve više pažnje na društvenim mrežama Instagramu i Tik Toku.

Ne kriju se

Umesto da svoju ljubav čuvaju daleko od očiju javnosti, njih dvoje bez zadrške dele zajedničke trenutke, pokazujući koliko uživaju jedno u drugom.Njihovi profili poslednjih nedelja prepuni su zajednickih fotografija i snimaka na kojima se smeju, putuju, provode vreme sa prijateljima i razmenjuju nežnosti, pa pratioci ne prestaju da komentarišu da između njih "pršte varnice i čista emocija".

Vole se danas više nego juče

Muzičar živi turbulentno Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

Najviše pažnje ovog puta privukla je fotografija koju su podelili sa svojim pratiocima. Na njoj Aca čvrsto grli svoju izabranicu, dok ona potpuno opušteno uživa u njegovom zagrljaju i nežnim dodirima. Njihovi osmesi govore više od bilo kakvog opisa, a upravo je ta spontana atmosfera osvojila publiku.

Ona mu je sve 

Za razliku od mnogih javnih licnosti koje privatni život drže daleko od reflektora, Aca i njegova partnerka očigledno nemaju problem da pokažu koliko su srećni zajedno. Posebno zanimljivo jeste to što ih, osim emocija, povezuje i isti posao. Oboje su deo muzičkog sveta, pa odlično razumeju tempo života koji donose nastupi, putovanja i rad do kasno u noć.Upravo zbog toga mnogi veruju da im je zajednička profesija dodatno ucvrstila odnos, jer jedno drugom pružaju podršku i razumevanje koje nije lako pronaci.

Muzičar je nekoliko meseci bio u skandalu sa bivšom suprugom o kojoj je javno izneo niz šokantnih saznanja. 

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EKSKLUZIVNO DANAS U PULSU SRBIJE! Aca Amadeus po prvi put odgovara na optužbe supruge i ćerke Izvor: Kurir televizija