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Tina Ivanović ponovo se našla u centru pažnje javnosti nakon što su meštani njenog rodnog mesta odlučili da progovore o njenoj prošlosti. Komšije iz Novog Sela, u kojem je pevačica provela detinjstvo, nedavno su razotkrile do sada malo poznate detalje iz njenog ranog života.

Pevačica je decenijama prepoznatljiva pod svojim umetničkim imenom, ali u mestu u kom je provela detinjstvo i gde i danas ima porodičnu kuću, mnogi je znaju i pamte po njenom pravom imenu:

Njen prvi komšija, koji je odrastao sa Tinom, opisao je pevačicu iz mlađih dana i otkrio njeno pravo ime.

"Tina Ivanović je dugi niz godina na estradi, a u mestu u kom je provela detinjstvo mnogi je znaju i kao Radmilu i Radu, kako je inače njeno pravo ime. Odrasli smo tu zajedno. Ona je mlađa od mene, ali nema to veze... Tina? Pa ja nju pamtim po dobrom, što se kaže."

Govoreći o detinjstvu i uslovima u kojima su odrastali u tom periodu, komšija se prisetio borbe i zajedništva meštana:

1/7 Vidi galeriju Tina Ivanović Foto: Kurir Televizija, Printscreen, Printskrin/Instagram

"Mučili su se kao deca"

Prema rečima komšija, Tinina porodica vuče korene sa Kosova i Metohije, odakle su se doselili početkom osamdesetih godina u potrazi za boljim životom. Ipak, početak je bio pun odricanja i mukotrpnog rada, a rani odlazak u bračne vode za Tinu se pokazao kao velika životna greška.

Komšija je otvoreno progovorio o njenim roditeljima i braku koji je brzo doživeo krah:

"Mlada se udala. Taj brak nije bio kako treba, a inače ona kao ona i njeni roditelji su stvarno dobri ljudi. Rodom su sa Kosova, doselili su se '80. godina. Mučili se kao deca, Tina ima sestru, stariju od nje, ali u principu su stvarno bili okej i kao komšije i sve najbolje."

Kako meštani navode, pevačica je rodno mesto napustila već sredinom osamdesetih godina, kada je počela aktivno da se bavi pevanjem:

"Ona je već otišla '80. i neke. Tada je već počela da peva, ali eto, čuli smo se telefonom i kad je dolazila tu ja sam je video. Uvek smo u dobrom kontaktu."

Odbija da proda rodnu kuću

Iako godinama živi u luksuzu i izgradila je uspešnu karijeru u Beogradu, Tina nikada nije želela da proda porodičnu kuću u Novom Selu. Komšije su otkrile da pevačica ima velike planove za ovo imanje, što im je posebno drago jer će kuća ostati u vlasništvu njene porodice.

Njen komšija je preneo najnovije vesti o planovima koje je čuo od pevačicine sestre:

"Tina nikada nije želela da proda porodičnu kuću. Nije je prodala i bilo mi je drago sad kad sam čuo od njene sestre da će oni to da preuzmu, da tu nešto naprave, rekoh milina."