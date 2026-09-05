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Duško Tošić, hteo ili ne, uvek je glavna tema medija. Malo je za to kriva njegova bivša žena Jelena Karleuša, malo i njegova karijera fudbalera, a najviše od svega njegov emotivni i privatni život koji neprestano intrigiraju domaću javnost.

Duško je proteklih meseci bio glavna tema medija upravo zbog devojke Nore, sa kojom je Tošić kratko bio u vezi. Mediji su pratili svaki njihov korak, a ubrzo su bivši fudbaler i njegova izabranica shvatili da nisu jedno za drugo pa su se rastali. Duško je ubrzo završio na rođendanu svoje bivše supruge Jelene Karleuše, a taj trenutak posebno je iznenadio javnost. Kasnije je otkriveno da su Duško i Jelena u dobrim odnosima, isključivo i samo zbog svoje dve naslednice, koje sutra slave rođendane, s tim da Atina slavi punoletstvo.

S obzirom da je oko slavlja gotovo sve spremno, Duško je otišao na venčanje svojih prijatelja, a grupna fotografija koja je isplivala u javnost, zaintrigirala je sve. Dok su gotovo svi u "transu" sa podignutim rukama uvis, pri kraju fotografije vidi se Duško kako pozira u zagrljaju nepznate plavuše. Taj deo fotografije zumirali su gotovo svi. Tošić je u zagrljaju nepoznate žene, pa se mnogi pitaju da li je ovo nova izabranica bivšeg fudbalera.

Foto: Instagram

JK: "Mene je voleo najviše"

Jelena se nedavno prisetila početka njihove ljubavi i bez zadrške govorila o emocijama prema bivšem partneru.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

- Bili smo jako mladi. Život sa profesionanim fudbalerom koji nikada nije kod kuće... Nikad nije pružao toliko ljubavi i pažnje koliko mi je potrebno. Ja sam Duška volela najviše na svetu i mislim da ga niko nikada neće tako voleti. Smatram da je i on mene voleo najviše što je mogao jer je to njegov maksimum. On je specifična osoba koja ne ume na pravi način da pokaže ljubav. Pokazivao je to na neki svoj način - pričala je Jelena za full screen media i dodala:

- Ja sam se udala iz ljubavi, to je bio brak iz ljubavi. Mi kad smo se upoznali imala sam i lovu i slavu, on nije. Ja sam njega gurala i radovala se svakom njegovom uspehu. Mnogo me je bolelo kad se pričalo kako ja trošim njegove pare... Ljudi sebi daju za pravo da komentarišu, da ulaze u tuđe živote.

"Duško je loš muž, ali predivan otac"

Pop diva je govorila o porodici, žrtvi, ali i prokomentarisala potencijalno pomirenje koje se danima spominje.

- U početku mi smo živeli u mojoj kući, ali čim je počeo da zarađuje preselili smo se. On je jedan divan otac, moram reći. Loš muž, ali divan otac i to je istina. Ja sam žrtovala sebe zbog Atine i Nike jer je on predivan otac - rekla je Jelena za fullscreen media i dodala:

- Duško ima svoj život, druge devojke i želim mu zaista sve najbolje. Ne znam odakle spekulacije o pomirenju. Ne mogu da tvrdim da me je u braku varao, sve što ne znam i za šta nemam dokaz... Greške se dešavaju, ali mislim da kada je frka i kada je teško, treba da igrate kao jedno. U četri zida slobodno mu j*** mamu, ali u javnosti uvek stanes iza partnera.