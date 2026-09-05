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Učesnica "Elite 9" ne krije da su je njegove javne prozivke povredile, naročito zbog toga što se maksimalno trudila da bude korektna prema njegovoj porodici i čuva njegovu unučad.

Povređena

- Bilo je tu svakakvih reči, ja sam ostala povređena, ja sam ipak bila kulturna i vaspitana kad god sam ušla u tu kuću, čuvala sam njegove unučiće. Niko ne treba da mi se zahvaljuje, radila sam šta sam osećala u tom trenutku, ali neko ko ima 23 godine, mogla sam da kažem da me ne zanima dete, kao Maja sada. To je neka vrsta nezahvalnosti sa njegove strane i blagi primitivizam. On je fino opleo po meni, ali stavila sam tačku na te priče - rekla je ona.

1/6 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Printscreen, ATA images

Teodora je između ostalog stavila tačku na glasine o tajnom viđanju sa Bebicom na Paliću. U javnosti su se nedavno pojavile glasine da se par pomirio nakon što se na mrežama pojavila informacija da su navodno viđeni zajedno na Paliću. Teodora je ove navode oštro demantovala, ističući da sa bivšim partnerom nema apsolutno nikakav kontakt.

- Ne, apsolutno, to su budalaštine. Videla sam da se neko oglasio da nas je video na Paliću, viđaju nas ljudi zajedno, ne znam šta da kažem. To su gluposti, to su samo glasine, baš budalaštine. Nismo imali nikakav kontatk posle raskida, poslednji kontakt je u emisiji "Narod pita".

Stižu ponude za pevačku karijeru

Iako je rijaliti faza iza nje, pred Teodorom su potpuno novi poslovni izazovi. Ona je otkrila da je dobila neočekivane ponude za pevačke nastupe po klubovima, iako još uvek nema pripremljen profesionalni repertoar.

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Marko Karović

- Nema ništa novo osim nove "Elite 10". Zadovoljna sam što se tiče pesme, dobijam razne ponude za nastupe, sprema se repertoar, ne mogu tek tako da krenem. Nisam očekivala uopšte da će da me zovu za nastupe po nekim klubovima. Stvarno sam zadovoljna, biće dosta zanimljivih saradnji. Više sam htela da zatvorim temu iz "Elite 9", da se oprobam u tome, nisam očekivala da ću dobiti ponude. Zato i nemam pripremljen repertoar, mene kad su zvali ja kažem ljudi, ja nemam pripremljen repertoar, jedino kad pevam je pod tušem, jeste da imam talenat za to, ali dok se ne spremi repertoar, ne može da se krene. Sve je u toku, biće zanimljivo, kako volim da šokiram. Neću da se takmičim ni sa kim, ne vidim da mi je neko konkurencija, idem kako ja mislim da treba.

Kurir/Blic