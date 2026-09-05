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Fotografija Duška Tošića u zagrljaju nepoznate plavuše sa jednog privatnog slavlja, koja je isplivala u javnost zaintrigirala je kompletnu javnost. Mnogi misle da je Duško pronašao novu partnerku, i ako je tek nedavno raskinuo sa partnerkom Norom.

Tošić je juče bio na pomenutom slavlju gde je i nastala slika, a pre nekoliko dana paparaci su uslikali Duška kako nešto kupuje na trafici. Jelena Karleuša je sinoć imala nastup u Podgorici gde je i dala intervju. Božo Dobriša pitao je Jelenu da li zna šta je to njen bivši suprug kupovao na trafici, s obzirom da sada komuniciraju, a Jelena je imala odgovor.

- Mislim da kupuje snus onaj, ali još bolje ako kupuje neke kondome, ja bih mu to preporučila. Iskreno, neka mu je sa srećom. Neka samo dođe u nedelju, da budemo zajedno porodično, da sve prođe Atini i Niki kako treba, a posle šta će da radi, šta će da kupuje i sa kim, to prepuštam njemu, verujem u njegov loš ukus - rekla je Karleuša u svom stilu.

1/6 Vidi galeriju Sad je sve ok među supružnicima Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Zorana Jevtić, Ana Paunković, Instagram

"Baš sam žalosna što je Duško raskinuo sa devojkom"

Jelena je nedavno imala nastup u Beogradu, gde je bio gost upravo i Duško Tošić. Ona je tada otkrila prirodu svog odnosa sa bivšim suprugom..

- Duško i ja smo u dobrim odnosima zbog dece. Uskoro nam se bliži jako bitan momenat za svakog roditelja, a to je 18. rođendan naše Atine i 17. naše Nike. To je zbog dece koja zaslužuju da im roditelji budu u dobrim odnosima. To je to i ništa više od toga. Ne muvamo se - rekla nam je Jelena.

Na našu konstataciju da na svim društvenim mrežama svi navijaju da se Duško i ona pomire, ali i da je Nora raskinula s njim jer su oni uspostavili dobre odnose, pop zvezda je imala spreman odgovor:

- Kako navijaju? Nemoj da me zezaš, ko navija? Daj, molim te. Baš sam žalosna što je Duško raskinuo sa devojkom. Baš sam žalosna! - odgovorila je uz osmeh JK.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram