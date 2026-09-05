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Goca Tržan nakon lošeg braka sa Ivanom Marinkovićem, upoznala je mladog momka Rašu Novakovića koji je došao u njen bend, kao bubnjar. Između pevačice i bubnjara, emocije su brzo planule, a onda je Raša otišao kod svoje majke i rekao joj da hoće brak sa Gocom, koja je, osim što je i dosta starija od njega, samohrana majka jedne devojčice. Ono što mu je majka tada rekla, Goca i dan- danas ne zaboravlja.

Pevačica je u jednoj emisiji svojevremeno govorila o tome da je upravo njena svekrva zaslužna, što je njen i Rašin odnos danas ovakav kakav jeste, jer je sa sinom na početku njihove romanse, obavila jedan veoma važan razgovor:

- Ja imam svekrvu, evo već 13 godina, kojoj moram da se zahvalim zato što je divno vaspitala mog supruga, što je moje dete provodilo mnoga leta i zime u Baču, kao kod svoje babe i dede - rekla je Goca i dodala:

"To dete moraš da voliš"

- Što je ona u jednom trenutku mom suprugu rekla nešto što joj nikad neću zaboraviti i čak i kad nešto pogreši, sve joj je oprošteno zbog toga - govorila je pevačica, pa otkrila detalje razgovora koji je Rašina majka sa njim obavila na početku njihove ljubavi:

- Pitala ga je: "Jesi ti ozbiljan sa Gocom?", rekao je: "Da, jako sam se zaljubio". "Dobro, sad nešto da ti kažem, ona ima dete, ako hoćeš da budeš sa njom, moraš njeno dete da voliš više nego nju, jer će to dete živeti sa tobom i ti moraš da budeš dobar otac tom detetu, prema tome, ako nisi ozbiljan, nemoj da se uplićeš u to, ako jesi, dete je njeno njoj na prvom mestu - istakla je ona tada ne krijući da sa svekrvom ima divan odnos.

1/6 Vidi galeriju Svadba Goce i Raše Foto: Instagram, Printscreen/Youtube, Petar đorđević, Luka šarac

14 godina razlike

Podsetimo, Goca Tržan i Radomir Novaković već 15 godina uživaju u srećnoj ljubavi, a pevačica nikada nije krila koliko ceni njegov odnos sa njenom ćerkom, i što je u njenom životu od početka zauzimao očinsku figuru. I ako je Raša mlađi čak 14 godina od Goce, njihova ljubav nikada nije imala trzavice zbog razlike u godinama.