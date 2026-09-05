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Sve je spremno za početak nove sezone Elita 10. Filip Car jedan je od učesnika koji će se večeras useliti u Belu kuću, a Maja Marinković je sinoć upravo komentarisala one učesnike koji će večeras postati deo rijaliti takmičenja. Između ostalog dotakla se i velike bivše ljubavi, Filipa Cara.

"Sklopili smo dogovor"

Tom prilikom, ona je otkrila kakav dogovor je sklopila sa bivšim partnerom, Filipom Carem.

- Verujem da će biti zanimljivo. Anđela zna da bude zanimljiva, Stefan Karić i Mateja su dobri momci, mislim da će pokazati dosta toga. Za sad mi je favorit Stefan i Mateja je super momak, njih troje su super - rekla je Maja.

- Filipa Cara si namerno ili slučajno preskočila, da li misliš da će te provlačiti u ovoj sezoni - pitala je Anastasija.

1/24 Vidi galeriju Maja Marinković i Filip Car Foto: Printscreen, Damir Darvišagić, Nenad Kostić

- Svakome želim svu sreću, ali njega ne bih komentarisala i dizala pompu, može da prođe bez mog komentara. Ja kad sam izašla nisam htela da produbljujem tu temu, mi smo završena priča za sva vremena. Asmin i ja smo normalno turistički otišli u Hrvatsku, posle smo sklopili dogovor da se ne spominjemo. Ja sam za to da prošlost ostane tamo gde je - rekla je Maja.

Filip se tetovira pred ulazak u Elitu 10

S obzirom da je on novi - stari učesnik, on nije imao potrebe da bude u karantinu, a sada se oglasio na Instagramu i otkrio šta radi samo par sati pre početka nove sezone.

Car je otišao na tetoviranje i doneo odluku da uradi novu tetovažu na vratu.

Ipak, za sada je rešio da ostane potpuno tajanstven. On još uvek nije otkrio za koji se motiv odlučio, ostavljajući svoje brojne obožavatelje u neizvesnosti oko toga šta će tačno krasiti njegov vrat pred kamerama "Elite 10".

Evo ko sve ulazi u Elitu 10

Dok su neka imena već zvanično potvrđena, tokom jučerašnjeg dana u karantin su pristizali novi takmičari, pa je spisak učesnika postajao sve duži.

Među potvrđenim imenima koja ćemo gledati u „Eliti 10“ nalaze se Anđela Đuričić, Filip Car, Mateja Matijević, Bebi Dol, Filip Đukić i Stefan Karić.

Pored njih, Blic je zabeležio dolazak brojnih novih učesnika u karantin pred večerašnji ulazak. Među njima su Mahir Pjanić, Leon, Nikola Đorđević, Radojka Jovanović, Miljana Ristić, Biljana Čavlin, Milan Popov, kao i još nekoliko novih lica koja će se večeras predstaviti publici.