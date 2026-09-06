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Nakon glamuroznog slavlja koje su organizovali Aleksandra Prijović i Filip Živojinović povodom prvog rođendana i krštenja ćerke, Lepa Brena nije dugo ostala u Beogradu.

Već sutradan, svega nekoliko sati posle porodične proslave, balkanska zvezda spakovala je kofere i uputila se ka jednoj od svojih omiljenih destinacija. Ona je otputovala u Monte Karlo, gde godinama ima stan i gde svaki slobodan trenutak koristi da napuni baterije daleko od javnosti.

Ležerno izdanje

Naša ekipa zatekla je pevačicu na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", u trenutku kada je stigla na ukrcavanje za let ka Francuskoj. Iako je očigledno želela da prođe neprimećeno, to joj nije pošlo za rukom. Čim se pojavila u terminalu, putnici su je prepoznali, a mnogi nisu krili oduševljenje što imaju priliku da putuju zajedno sa jednom od najvećih muzičkih zvezda regiona.

Brena je ovog puta bila u opuštenom, ali besprekorno stilizovanom izdanju koje je podsećalo na čuveni francuski šik. Kombinacija neutralnih tonova, elegantnog šešira i diskretnih detalja ostavljala je utisak žene koja zna kako da izgleda sofisticirano čak i kada putuje. Upravo je šešir bio njen pokušaj da se sakrije od radoznalih pogleda. Međutim, u tome nije uspela.

00:17 Lepa Brena na aerodromu Izvor: Kurir



Dok su pojedini krišom gledali u njenom pravcu, drugi su je fotografisali. Ona je u jednom trenutku otišla do aparata da uzme kafu i čokoladicu, a onda je strpljivo čekala red za ukrcavanje i ponašala se potpuno prirodno, kao i svi ostali putnici.

Sedela u prvom redu

Naša ekipa spazila ju je i po ulasku u avion Brena je smireno zauzela svoje mesto u prvom redu, uredno odložila ručni prtljag i nastavila da uživa u letu bez razgovora sa saputnicima. Delovalo je da joj je upravo taj put predstavljao uvod u dane odmora koje planira da provede u Monte Karlu.

U opuštenom izdanju

1/5 Vidi galeriju Pevačica otišla na odmor Foto: Kurir



Nije tajna da Brena godinama obožava Francusku, a naročito Kneževinu gde uživa u druženju sa prijateljim iz svetskog džet-seta.

U tom gradu ima svoj dom u kojem često boravi kada želi da pobegne od poslovnih obaveza, koncerata i medijske vreve. Šetnje uz more, ispijanje kafe na terasama sa pogledom na luksuznu marinu i mir koji pruža Azurna obala deo su rituala kojima se rado vraća.