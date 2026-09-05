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Goca Božinovska očigledno uživa u letnjim danima, a odmor na moru učinio je svoje. Folk pevačica iznenadila je pratioce na Instagramu novom fotografijom na kojoj izgleda sveže, odmorno i naspavano, pa su komplimenti počeli da se nižu istog trenutka kada je objava osvanula na njenom profilu.

Uživa za sve pare

Mnogi su primetili da Božinovska nikada nije izgledala vedrije, a osmeh koji nije skidala sa lica bio je najbolji dokaz da joj morski vazduh i beg od svakodnevnih obaveza i te kako prijaju. Goca je ovog puta pokazala da nije potrebno mnogo da bi ostavila snažan utisak. Bez scenskog glamura po kojem je publika godinama prepoznaje, pozirala je u opuštenom letnjem izdanju, sa preplanulim tenom i osmehom koji je privukao najveću pažnju.

Voli čist hedonizam

1/5 Vidi galeriju Leto prija pevačici Foto: Instagram, Printscreen Instagram



Na fotografiji deluje potpuno rasterećeno, a upravo ta prirodnost osvojila je njene pratioce. Mnogi su komentarisali da joj odmor očigledno prija i da izgleda podmlađeno, kao da je skinula godine sa lica. Nije prošlo mnogo vremena, a ispod objave počeli su da se nižu komentari puni pohvala.

Prijatelji, kolege i brojni fanovi složili su se da pevačica zrači posebnom energijom.

"Goco, nikad lepša", "More ti baš prija", "Izgledaš sveže i srećno", "Kao da si se podmladila 20 godina", samo su neki od komentara koji su preplavili njenu objavu.