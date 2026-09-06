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Novinar televizije Pink iz Crne Gore Božo Dobriša tvrdi da mu je kompozitor Goran Ratković Rale pretio, i to zbog pevačice Ane Nikolić.

Naime, poslednjih nekoliko dana javnost je šokirala vest da će pevačica Ana Nikolić biti deo rijalitija "Elita 10".

Ona je sama na svom Instagram storiju objavila fotografijom sa Milicom Mitrović i napisala: "Ulazim, ne da pevam, već da malo nazdravim! Spremite mi krevet do Miljane Kulić." Iako je mnogima delovalo da je Anina objava o ulasku u rijaliti bila samo šala, prema našim saznanjima, a o čemu smo već pisali, Ana je zaista pre nekoliko dana bila na sastanku sa Milicom, gde su joj ponuđeni uslovi koje nije mogla da odbije.

S obzirom na to da je voditelj Božo Dobriša u odličnim odnosima sa vlasnicima Pinka, za koje i radi, ali i sa pevačicom, on je ovu vest potvrdio za Kurir, a to je, prema njegovim rečima, zasmetalo Raletu, Aninom partneru, koji se zbog toga razbesneo.

- Tačne su vam informacije. Odavno čelnici Pinka žele da u "Eliti 10" vide Anu Nikolić. Ja sam još u junu znao za tu informaciju. Sada je sve potvrđeno, ali je Ana malo pokvarila iznenađenje pre vremena, i to da bi iznervirala Raleta. Moja Ana je ovu ponudu i prihvatila najviše jer ne može više ovakav život. Ona beži u "Elitu" da bi se spasla od Raleta jer je posesivan i ljubomoran. Sve mu smeta. On, i kad ona uzme telefon da objavi stori, misli da se ona dopisuje sa drugim muškarcima. Još se vaga da li će ući u prvoj nedelji ili će ući naknadno. Nema sumnje da će ova sezona biti spektakularna. Ani će posle rijalitija tek skočiti cena. I ovako je svuda traže. Sad joj je izašla i nova pesma, a kako sam čuo, nakon završetka sezone odmah zakazuje i Marakanu - rekao je Dobriša pre nekoliko dana, a onda je nastao haos.

1/4 Vidi galeriju Božo Dobriša Foto: Marko Popovic

Boža se oglasio za Kurir i otkrio da ga je Rale zvao i uputio mu pretnje.

- Rale me je ponovo zvao i pretio mi. Govorio mi je: "Ti mene hoćeš da razdvojiš od Ane. Zašto ti smeta naša ljubav? Je li moguće da mi već tri godine ovo radiš? Jesi li ti ubedio Anu da u "Elitu" pobegne od mene? Slušaj me sada dobro: ako Ana uđe, ulazim i ja i napraviću haos neviđeni. A onda, Božo, uđi i ti, pa svoju muškost pokaži pred celim svetom." To mi je sve rekao i zalupio slušalicu - priča Dobriša za Kurir.

Ekipa Kurira poslala je poruku Ratkoviću, koji nam je posle nekoliko sati samo odgovorio "Zoološki vrt".

Inače, ovo nije prvi put da Božo Dobriša ulazi u sukob sa Raletom, pa su pre dva leta imali sukob u bekstejdžu pred Anin nastup u Crnoj Gori jer se kompozitoru nisu dopala pitanja koje je novinar postavljao Ani.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić i Goran Ratković Rale pomešali privatni i poslovni život Foto: Marko Karović, ATA Images Kurir, Dragana Udovičić, Dragan Kadić

Podsetimo, kako nam je već rekao dobro obavešten izvor u kompletnu situaciju, Ana se našla sa Milicom, a u šali je i rekla svoje uslove, koji su bili nerealni, ali je Milica Mitrović odlučila da joj sve želje ispuni, što je Nikolićevu šokiralo. Ana je navodno tražila honorar od pola miliona evra, sopstvenu sobu, u koju niko neće smeti da ulazi osim nje i nekoga koga ona pozove, kao i šminkera i frizera, ali i osobe koja će joj pripremati specijalne obroke.