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Peđa Jovanović sinoć je priredio pravi muzički spektakl u Nišu! U pratnji svog Big Concert Orchestra, Peđa je u Niškoj tvrđavi priredio veče za pamćenje, a gromoglasne ovacije na kraju koncerta bile su najbolja potvrda atmosfere koja je vladala tokom čitave večeri.

Posebno snažna reakcija usledila je tokom balada, kada je Peđa još jednom pokazao zbog čega njegovi koncerti imaju posebnu energiju.

Njegova interpretacija, iskrenost i prepoznatljiva emocija učinili su da Niška tvrđava sinoć bude mesto na kojem se muzika ne samo slušala, već i osećala.

„Najlepše je kada izađeš pred ljude i vidiš da zajedno dišete. Onda shvatiš da pesme više nisu samo tvoje, već pripadaju svima nama. Hvala Nišu što je sinoć pevao sa mnom", poručio je Peđa.

1/7 Vidi galeriju Peđa Jovanović Foto: Nikola Martinović

Niška tvrđava tako je još jednom bila pozornica velikog muzičkog događaja, a Peđa Jovanović potvrdio je da njegova muzika i emocija imaju snagu da okupe na hiljade ljudi i naprave atmosferu koja se dugo prepričava.

Inače, do kraja godine Peđu Jovanovića očekuje još mnogo nastupa, ali ne smemo zaboraviti da pomenemo i veliki solistički koncert zakazan za 8. mart u beogradskoj Areni!