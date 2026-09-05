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Nakon radnog leta tokom kojeg gotovo da nije imala predaha, pevačicaKatarina Živković odlučila je da napuni baterije i sa sinom Stefanom otputuje na odmor u Grčku.

Kaća je prvobitno planirala da na moru provede deset dana, ali joj je odmor, kako saznajemo, toliko prijao da je čak dva puta produžavala boravak u hotelu – najpre za još pet dana, a potom za dodatnih pet, pa je umesto planiranih deset u Grčkoj ostala čak 20 dana.

Preko potreban predah

I ne čudi što joj je predah bio preko potreban. Katarina je od 1. maja do 31. avgusta imala čak 57 nastupa, a tokom samog špica letnje sezone u Crnoj Gori dešavalo se da nastupa i po tri puta nedeljno.

Najviše je, ipak, uživala u vremenu koje je mogla potpuno da posveti sinu Stefanu.

1/5 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Privatna arhiva

– Prelepo sam se provela i ovaj odmor mi je zaista bio preko potreban. Prvobitno sam planirala da ostanemo deset dana, ali smo produžili još pet, pa onda još pet. Da me ne čekaju nastupi, gostovanja i obaveze oko snimanja, mislim da bih bez problema ostala ovde do oktobra – kaže Kaća kroz osmeh i dodaje:

Stefan obožava more

– Stefi je takođe uživao. Obožava more, obožava da se kupa i bukvalno bi po ceo dan proveo u vodi. Meni je najvažnije bilo da se odmorimo, budemo zajedno i da uživam sa njim bez žurbe i svakodnevnih obaveza.

Sudeći po fotografijama sa odmora, majka i sin maksimalno su iskoristili svaki trenutak na moru, a Kaća se u Beograd vratila odmorna i spremna za novu poslovnu sezonu.

Foto: Bojana Žuža

Pred njom su već brojna gostovanja u televizijskim emisijama, novi nastupi, ali i rad u studiju. Kako saznajemo, pevačica uveliko priprema nove pesme koje bi trebalo da predstavi publici tokom jeseni.