KAĆA ŽIVKOVIĆ NIJE HTELA DA SE VRATI IZ GRČKE! Pevačica dva puta produžavala hotel, ovako se provela sa sinom na letovanju (FOTO)
- Katarina Živković je sa sinom Stefanom letovala u Grčkoj i planirani odmor od deset dana produžila na ukupno 20.
- Kaća kaže da joj je predah bio preko potreban, a najviše je uživala u vremenu provedenom sa sinom.
- Pevačica se vratila u Beograd odmorna i spremna za nastupe, gostovanja i rad u studiju.
Nakon radnog leta tokom kojeg gotovo da nije imala predaha, pevačicaKatarina Živković odlučila je da napuni baterije i sa sinom Stefanom otputuje na odmor u Grčku.
Kaća je prvobitno planirala da na moru provede deset dana, ali joj je odmor, kako saznajemo, toliko prijao da je čak dva puta produžavala boravak u hotelu – najpre za još pet dana, a potom za dodatnih pet, pa je umesto planiranih deset u Grčkoj ostala čak 20 dana.
Preko potreban predah
I ne čudi što joj je predah bio preko potreban. Katarina je od 1. maja do 31. avgusta imala čak 57 nastupa, a tokom samog špica letnje sezone u Crnoj Gori dešavalo se da nastupa i po tri puta nedeljno.
Najviše je, ipak, uživala u vremenu koje je mogla potpuno da posveti sinu Stefanu.
– Prelepo sam se provela i ovaj odmor mi je zaista bio preko potreban. Prvobitno sam planirala da ostanemo deset dana, ali smo produžili još pet, pa onda još pet. Da me ne čekaju nastupi, gostovanja i obaveze oko snimanja, mislim da bih bez problema ostala ovde do oktobra – kaže Kaća kroz osmeh i dodaje:
Stefan obožava more
– Stefi je takođe uživao. Obožava more, obožava da se kupa i bukvalno bi po ceo dan proveo u vodi. Meni je najvažnije bilo da se odmorimo, budemo zajedno i da uživam sa njim bez žurbe i svakodnevnih obaveza.
Sudeći po fotografijama sa odmora, majka i sin maksimalno su iskoristili svaki trenutak na moru, a Kaća se u Beograd vratila odmorna i spremna za novu poslovnu sezonu.
Pred njom su već brojna gostovanja u televizijskim emisijama, novi nastupi, ali i rad u studiju. Kako saznajemo, pevačica uveliko priprema nove pesme koje bi trebalo da predstavi publici tokom jeseni.