ŠOK TVRDNJA FOLKERKE (42): Veruje da je Zemlja ravna ploča, a razlog za to je NEVEROVATAN: Bog vraća ljude sa kraja sveta...
- Andreana Čekić je u emisiji kod Ognjena Amidžića ponovo branila tvrdnju da je Zemlja ravna ploča i odbacila snimke iz svemira kao montažu.
- Na pitanje gde je kraj ravne Zemlje rekla je da bi ljude dalje zaustavio 'veći brod', uz tvrdnju da su ljudi već tako vraćani.
Odnos pevačice Andreane Čekić i popularnog voditelja Ognjena Amidžića dospeo je u žižu još pre nekoliko godina kada je usledila neverovatna rasprava pred televizijskim kamerama. Gostujući u njegovoj emisiji "Amidži šou", pevačica je šokirala javnost kada je pred svima žustro branila teoriju da naša planeta nije okrugla.
Tom prilikom, Andreana se obratila domaćinu rečima: „Nije se ništa promenilo u mom stavu. Došla sam do dokaza za tu tezu. Je l' imaš ti dokaz da je lopta?”
Poznati voditelj joj je odmah uzvratio: „Da. Imam snimak iz svemira”.
Međutim, pevačica je ostala nepokolebljiva u svojim stavovima, tvrdeći: „Nemaš. To nije snimak. To je montaža”.
Kada ju je Amidžić upitao: „A ovo što NASA ima lajv strim?”, folkerka je odgovorila kao iz topa: „To je efekat ribljeg oka”.
U želji da testira njene argumente, voditelj je postavio hipotetičko pitanje: „Je l' bi prihvatila da te Ilon Mask stavi u onu letelicu i da obiđeš oko sveta, je l' bi onda prihvatila da je okrugla?”
Pevačica je na to samouvereno odgovorila: „Čisto sumnjam da bi me pozvao jer bi opet ispalo ono što ja kažem”.
Rasprava se tu nije završila, pa je Amidžić nastavio sa pitanjima: „Ako je ravna, gde joj je kraj? Dokle ide? Hoćemo li da se dogovorimo da sednemo u brod jednog dana i da idemo dokle možemo?”
"Brod vraća ljude"
Pevačica je tada iznela tvrdnju koja je zaprepastila sve u studiju:
„Može, ali onda će doći drugi, veći brod i reći će nam da ne možemo da idemo dalje. To su ljudi već radili. Ljudi su pokušavali avionima i svakako, ali te uvek neko vrati”.
Vidno zbunjeni voditelj je začuđeno prokomentarisao: „Jedan veliki brod kaže da dalje ne može?!”
Čekićeva je potom svoju teoriju pred Ognjenom zaključila rečima: „Zamisli koliko bismo izgubili kada bismo shvatili koliko smo izmanipulisani?”
Ova neobična rasprava zbunila je i njenu koleginicu Miju Borisavljević, koja je prekinula debatu pitanjem:
„Šta bismo izgubili ukoliko bi se ispostavilo da Zemlja nije okrugla?”
"Mesec je projekcija, čovek nikad nije sleteo na njega"
Podsetimo, nakon što je pre dve godine podigla buru izjavom da je Zemlja ravna ploča, tvrdila je i da je Mesec samo projekcija.
- Čovek nije sleteo na Mesec iako je ravna zemlja. Navodno sletanje na Mesec je bilo 1969. godine, tada se moja majka rodila. A mi sad kao navodno ne možemo, što je i dokazano. Holivud tad i... Mesec je projekcija i ne znam da li je ravan. Mesec se sam projektuje od nečeg. Komplikovano je - rekla je Andreana Čekić u emisiji "Amidži šou".