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Odnos pevačice Andreane Čekić i popularnog voditelja Ognjena Amidžića dospeo je u žižu još pre nekoliko godina kada je usledila neverovatna rasprava pred televizijskim kamerama. Gostujući u njegovoj emisiji "Amidži šou", pevačica je šokirala javnost kada je pred svima žustro branila teoriju da naša planeta nije okrugla.

Tom prilikom, Andreana se obratila domaćinu rečima: „Nije se ništa promenilo u mom stavu. Došla sam do dokaza za tu tezu. Je l' imaš ti dokaz da je lopta?”

Poznati voditelj joj je odmah uzvratio: „Da. Imam snimak iz svemira”.

Međutim, pevačica je ostala nepokolebljiva u svojim stavovima, tvrdeći: „Nemaš. To nije snimak. To je montaža”.

Kada ju je Amidžić upitao: „A ovo što NASA ima lajv strim?”, folkerka je odgovorila kao iz topa: „To je efekat ribljeg oka”.

U želji da testira njene argumente, voditelj je postavio hipotetičko pitanje: „Je l' bi prihvatila da te Ilon Mask stavi u onu letelicu i da obiđeš oko sveta, je l' bi onda prihvatila da je okrugla?”

1/6 Vidi galeriju Andreana Čekić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Printscreen/Instagram

Pevačica je na to samouvereno odgovorila: „Čisto sumnjam da bi me pozvao jer bi opet ispalo ono što ja kažem”.

Rasprava se tu nije završila, pa je Amidžić nastavio sa pitanjima: „Ako je ravna, gde joj je kraj? Dokle ide? Hoćemo li da se dogovorimo da sednemo u brod jednog dana i da idemo dokle možemo?”

"Brod vraća ljude"

Pevačica je tada iznela tvrdnju koja je zaprepastila sve u studiju:

„Može, ali onda će doći drugi, veći brod i reći će nam da ne možemo da idemo dalje. To su ljudi već radili. Ljudi su pokušavali avionima i svakako, ali te uvek neko vrati”.

Vidno zbunjeni voditelj je začuđeno prokomentarisao: „Jedan veliki brod kaže da dalje ne može?!”

Čekićeva je potom svoju teoriju pred Ognjenom zaključila rečima: „Zamisli koliko bismo izgubili kada bismo shvatili koliko smo izmanipulisani?”

Ova neobična rasprava zbunila je i njenu koleginicu Miju Borisavljević, koja je prekinula debatu pitanjem:

„Šta bismo izgubili ukoliko bi se ispostavilo da Zemlja nije okrugla?”

1/12 Vidi galeriju Andreana Čekić Foto: Damir Dervišagić

"Mesec je projekcija, čovek nikad nije sleteo na njega"

Podsetimo, nakon što je pre dve godine podigla buru izjavom da je Zemlja ravna ploča, tvrdila je i da je Mesec samo projekcija.

- Čovek nije sleteo na Mesec iako je ravna zemlja. Navodno sletanje na Mesec je bilo 1969. godine, tada se moja majka rodila. A mi sad kao navodno ne možemo, što je i dokazano. Holivud tad i... Mesec je projekcija i ne znam da li je ravan. Mesec se sam projektuje od nečeg. Komplikovano je - rekla je Andreana Čekić u emisiji "Amidži šou".