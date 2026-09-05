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Pevačica Nela Vidaković otvoreno je i bez ulepšavanja progovorila o svom trnovitom i fizički zahtevnom putu do majčinstva. Nakon što je punih šest godina čekala i na sve načine pokušavala da ostane u drugom stanju, spas je pronašla u medicini.

Vantelesna oplodnja donela joj je najveću životnu sreću, ćerku Anđeliju, ali je hormonska terapija ostavila dubok trag na njenom telu. Nela je svojevremeno otkrila sve detalje ove bolne borbe, od opadanja kose i drastičnih promena težine, do straha od igala koji je prebrodila uz ogromnu pomoć svog supruga.

1/4 Vidi galeriju Nela Vidaković tvrdi da ju je muvao njen kolega Darko Lazić. Foto: Printscreen/ Instagram, Printskrin

Nela Vidaković i njen suprug su šest godina prolazili kroz težak period iščekivanja, nadajući se da će postati roditelji. Pre nego što se odlučila za vantelesnu oplodnju, pevačica je isprobavala razne alternativne metode, ali bez ikakvog uspeha.

"Probali smo razne travke, lekove, ovako onako, ali na kraju je jedino rešenje da se okreneš medicini".

Odluka da potraži stručnu medicinsku pomoć pokazala se kao jedina ispravna. Iako je iza sebe imala godine neuspelih pokušaja, pevačici je već prvi postupak vantelesne oplodnje doneo najlepše vesti.

"Hvala Bogu da sam zatrudnela iz prve"

Ono što je posebno upečatljivo u njenom iskustvu jeste neverovatan osećaj koji je imala onog trenutka kada je proces transfera završen. Dok većina žena provodi dane u neizvesnosti, Nela je odmah znala da je uspela.

"Tačno sam znala da kada su mi ubacili te embrione, kako se već naziva, da sam u drugom stanju. Prosto sam osetila".

"Gojila sam se, pa mršavila, a primila sam 16 infuzija"

Ipak, proces vantelesne oplodnje nije nimalo lak, a hormonska terapija koju žene moraju da primaju nosi sa sobom teške nuspojave. Nela ne krije da je njen organizam pretrpeo ozbiljne promene i udarce, od gubitka kose do stalnih fluktuacija telesne težine.

"Opadala mi je kosa, pa onda hormoni. Pa onda se ugojiš, pa smršaš".

Pevačica je otkrila i jedan izuzetno težak detalj koji svedoči o tome koliko je proces bio iscrpljujuć:

"U jednom trenutku sam primala 16 infuzija".

1/6 Vidi galeriju Pevačica Nela Vidaković otvoreno je i bez ulepšavanja progovorila o svom trnovitom i fizički zahtevnom putu do majčinstva. Foto: Damir Dervišagić, Printskrin, Facebook

Dodatni problem za Nelu predstavljao je njen paničan strah od igala, koji joj je otežavao svakodnevno primanje terapije. Ipak, u tim najtežim trenucima, najveći oslonac i podrška bio joj je suprug, koji je preuzeo ulogu njenog ličnog medicinskog asistenta.

"A pošto se plašim igle, muž mi je davao terapiju".

"Sve bih opet ponovo prošla"

Danas, kada drži svoju ćerku Anđeliju u naručju, Nela ističe da je sva bol, muka i neizvesnost kroz koju je prošla pala u zaborav pred snagom majčinske ljubavi. Svoju priču je odlučila javno da podeli kako bi ohrabrila i pružila preko potrebnu podršku svim parovima koji vode istu bitku.

"Zahvaljujući vantelesnoj oplodnji dobili smo našu ćerku Anđeliju".

Nela je zaključila sa rečima koje će rasplakati i ohrabriti mnoge:

"Ali sad kažem, sve bih opet ponovo ponovo prošla da bih u rukama držala svoju devojčicu", rekla je ona tada.