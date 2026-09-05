Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica i voditeljka Dalila Dragojević proslavila je rođendan u Njujorku, a gala slavlje obeležio je jedan posebno emotivan trenutak.

Naime, nakon čestitki koje je dobila u ponoć, prostorijom je odjeknula pesma njene drage osobe Jovane. Kada ju je Dalila ugledala, usledio je pravi emotivni šok – od iznenađenja je pala na pod, počela da vrišti, a potom briznula u nekontrolisani plač.

1/5 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica i voditeljka Dalila Dragojević proslavila je rođendan u Njujorku, a gala slavlje obeležio je jedan posebno emotivan trenutak. Foto: Printscreen

Tajni dolazak njene drage osobe bio je iznenađenje koje su joj svi prisutni gosti pripremali iza leđa. Emotivni snimak njihovog susreta Dalila je podelila na društvenim mrežama, uz reči:

„Nakon duge tri godine pojavila se u Njujorku za moj rođendan... Nemam reči kako bi opisala ovaj video, svi su znali osim mene da je došla“.

Ušla bi u Elitu 10 za milion evra

Podsetimo, nedeljama unazad svi spekulišu o Dalilinom mogućem ulasku u Elitu 10, a ona se tim povodom oglasila na TikToku gde je prokomentarisala i svoje prethodne greške.

1/9 Vidi galeriju Dalila Dragojević Foto: Printscreen/Instagram

- Svoju grešku sam priznala i dok sam živa tvrdiću da sam napravila grešku, ali ne možete samo mene da osuđujete. Koliko se rijaliti igrača promenilo i šta se sve dešava, radili su mnogo gore stvari, ali samo se meni zamera. I dan danas me ljudi osuđuju", rekla je Dalila i dodala da bi za milion evra ušla u rijaliti.