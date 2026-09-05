DALILA SE SRUŠILA OD ŠOKA, PLAKALA I VRIŠTALA NA ROĐENDAN! Doživela iznenađenje koje nije očekivala: Svi su ZNALI OSIM MENE..
- Dalila Dragojević proslavila je rođendan u Njujorku, a slavlje je obeležio emotivan susret sa Jovanom.
- Jovana joj je tajno došla na rođendan, što je Dalilu potpuno iznenadilo i rasplakalo.
Bivša rijaliti učesnica i voditeljka Dalila Dragojević proslavila je rođendan u Njujorku, a gala slavlje obeležio je jedan posebno emotivan trenutak.
Naime, nakon čestitki koje je dobila u ponoć, prostorijom je odjeknula pesma njene drage osobe Jovane. Kada ju je Dalila ugledala, usledio je pravi emotivni šok – od iznenađenja je pala na pod, počela da vrišti, a potom briznula u nekontrolisani plač.
Tajni dolazak njene drage osobe bio je iznenađenje koje su joj svi prisutni gosti pripremali iza leđa. Emotivni snimak njihovog susreta Dalila je podelila na društvenim mrežama, uz reči:
„Nakon duge tri godine pojavila se u Njujorku za moj rođendan... Nemam reči kako bi opisala ovaj video, svi su znali osim mene da je došla“.
Ušla bi u Elitu 10 za milion evra
Podsetimo, nedeljama unazad svi spekulišu o Dalilinom mogućem ulasku u Elitu 10, a ona se tim povodom oglasila na TikToku gde je prokomentarisala i svoje prethodne greške.
- Svoju grešku sam priznala i dok sam živa tvrdiću da sam napravila grešku, ali ne možete samo mene da osuđujete. Koliko se rijaliti igrača promenilo i šta se sve dešava, radili su mnogo gore stvari, ali samo se meni zamera. I dan danas me ljudi osuđuju", rekla je Dalila i dodala da bi za milion evra ušla u rijaliti.