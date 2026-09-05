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Muzička zvezda Tea Tairović iskoristila je kratku pauzu između brojnih nastupa tokom letnje sezone da poseti jedno od najznačajnijih mesta crnogorske istorije, Lovćen i Njegošev mauzolej.

Tea je na svom Instagram profilu podelila fotografije sa Lovćena, a posebno je pažnju privukao prizor na kojem pozira sa crnogorskom kapom, dok se u pozadini vijori zastava Crne Gore.

Takođe, Tea je uslikala i ulaz u Njegošev mauzolej, a na ulazu posetioce dočekuju dve monumentalne karijatide isklesane od crnog granita, koje predstavljaju majku i sestru, dok se u centralnom delu mauzoleja nalazi grandiozna skulptura Njegoša teška čak 28 tona.

Uz objavu je citirala stihove Petra II Petrovića Njegoša:

1/6 Vidi galeriju Muzička zvezda Tea Tairović iskoristila je kratku pauzu između brojnih nastupa tokom letnje sezone da poseti jedno od najznačajnijih mesta crnogorske istorije, Lovćen i Njegošev mauzolej. Foto: Printscreen

"Blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi."

Poreklom iz Crne Gore

Poseta Lovćenu za Teu ima i posebnu emotivnu težinu. Naime, pevačica je poreklom vezana za Crnu Goru – njena majka je Crnogorka, dok joj baka živi u Beranama, zbog čega je ova zemlja za nju mnogo više od turističke destinacije.

Nakon naporne letnje sezone ispunjene koncertima širom regiona, Tea je odlučila da slobodno vreme provede upravo na mestu koje predstavlja jedan od simbola crnogorske istorije i kulture.

1/7 Vidi galeriju Majka Tee Tairović Foto: Petar Aleksić, Kurir

Njene fotografije sa Lovćena izazvale su brojne reakcije fanova, koji su primetili koliko joj prija boravak u Crnoj Gori, ali i simboliku same posete Njegoševom mauzoleju. Tea je tako, između velikih bina i brojnih nastupa, pronašla trenutak da se vrati svojim korenima i uživa u jednom od najlepših predela Crne Gore.