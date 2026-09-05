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Filip Đukić provodi poslednje trenutke pred ulazak u "Elitu 10" u društvu Jodžira, Gastoza i Ane Spasojević, a druženje je obeležio i jedan potpuno neočekivan peh.

Jodžir je zabeležio njihovu atmosferu pred sam početak rijalitija, a posebno je privukla pažnju situacija u kojoj se našao Filip. Naime, njegov pas je urinirao po pantalonama, pa je Đukić zbog toga postao glavna tema šale.

1/6 Vidi galeriju Pred sam početak „Elite 10“ ekipa se opustila uz šalu i druženje, a Filip Đukić doživeo je urnebesnu nezgodu zbog koje je postao glavna meta zadirkivanja. Foto: Pirntscreen, Printscreeen

"Je l' popišan ulaziš?", upitao ga je Jodžir kroz smeh, dok je Filip pokazao šta mu se dogodilo.

"Voda iz kolena mi ide", našalio se Đukić, koji je, sudeći po svemu, i uoči samog ulaska uspeo da zadrži dobro raspoloženje.

Jodžir je potom proveravao koliko su njegovi prijatelji spremni za ono što ih čeka.

"Jesi spreman?", pitao je Filipa.

"Jesam", kratko je odgovorio Đukić.

Na red je došao i Gastoz.

"Jesi ti spreman", upitao ga je Jodžir.

"Ja uvek“, samouvereno je poručio Gastoz.

Jodžir se potom obratio i Ani Spasojević.

"Jesi ti spremna?"

"Kako ne", odgovorila je Ana.

Gastozova devojka prva potpisala za ulazak u Elitu 10

1/5 Vidi galeriju Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović danas se oglasio putem svog zvaničnog profila na društvenoj mreži Instagram i otkrio da je drugoplasirana učesnica osme sezone "Elite", Anđela Đuričić, prvi potpisan ugovor za "Elitu 10" Foto: Printscreen, Printscrean, Pritnscreen

- Anđela Đuričić je prvi potpisan ugovor za "Elitu 10". To je sad praktično 'All stars' i mislim da ćemo da napravimo čarobnu sezonu koja će biti kombinacija svega najboljeg iz sezona, plus će Toša i Goša dobiti roditelje i ući će Raša i Maša, a to su duplo veći roboti. Imaćemo puno novih elemenata koji će da budu sadržajno drugačiji kad su zadaci u pitanju, uključujući i snimanje domaćih serija. Drago mi je da je Anđela prvi potpisan ugovor, vicešampion "Elite 9". Skoro da je pobedila, a tad je pobedio Gastoz. Najuspešniji projekat televizijski, radi se o 20 milijardi pregleda. Elita 10 će biti malo različita jer ćemo pokušati da sublimiramio najbolje iz prethodnih sezona, ali kasting je ključ. Ovo je prvi ugovor, budite strpljivi, pa ćete videti još iznenađenja - poručio je Željko Mitrović.