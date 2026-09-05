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Nova sezona rijalitija "Elita 10" samo što nije počela, a među prvima je na mesto okupljanja stigla Slađa Poršelina.

Slađa se pojavila u veoma upečatljivom, zlatnom izdanju ukrašenom detaljima i perlama, dok je posebnu pažnju privukla velika kruna na njenoj glavi. U rukama je nosila i upadljivu roze kesu sa poklonima.

Foto: Kurir

Po dolasku je bila vidno raspoložena, mahala okupljenima i pozirala, a svojim stajlingom odmah je nagovestila da ni ove sezone ne planira da prođe nezapaženo.

Kako se može videti na fotografijama sa lica mesta, Slađa je među prvima stigla pred početak Elite 10 spremna za novu rijaliti avanturu.

Foto: Kurir

Umalo se potukla na ulici

Podsetimo, nedavno je ispred zgrade "Pinka" veliku pažnju privukla upravo Slađa Poršelina, koja je tada došla u izazovnoj crvenoj haljini sa prorezima na dekolteu i kukovima. Međutim, u trenutku kada je pokušavala da da izjavu, došlo je do incidenta.

Poršelina je ušla u verbalni sukob sa Boginjom, koja je u tom trenutku izlazila i krenula ka svom prevoznom sredstvu. Slađa je počela da je proziva, nakon čega je usledila žestoka razmena uvreda.

- Boginja, zato si dobila nadimak jer su te svi preležali, preležali te svi... pričaj ljudima daj bre vrediš dva i po dinara

- Ja se j*m za džabe i uživam, a tebe k**u za pare zato imaš ovakva kola. Sa dedama. i ti se hvališ - rekla joj je Boginja

- Smrdiš na kilometar - dodala je Slađa.

- Bolje da idem autobusom nego da me k****u dede i da imam ovakva kola - dodala je Boginja.

Rasprava je eskalirala kada joj se Boginja približila, pa je situacija u jednom trenutku bila na ivici fizičkog obračuna.

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