TRAGEDIJA U DOMU SAŠE KOVAČEVIĆA Pevač izgubio člana porodice
- Porodicu Saše Kovačevića pogodila je smrt tetke, što je izazvalo veliki bol među najbližima.
- Preminula žena bila je rođena sestra pevačeve majke, pa je gubitak posebno teško pao porodici.
Porodica popularnog pevača Saše Kovačevića suočava se sa velikim gubitkom. Pevaču je pre nekoliko dana preminula tetka, a ova potresna vest duboko je potresla čitavu porodicu.
Kako se navodi, preminula žena bila je rođena sestra Sašine majke, zbog čega je gubitak posebno teško pao njegovim najbližima, prenosi "Republika".
Inače, popularni muzičar se uvek trudi da svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti.
Zbog toga je u proteklom periodu bio najviše posvećen domu i zajedničkim trenucima sa suprugom, sa kojom očekuje prinovu.
"Od Zorane se ne odvajam"
Podsetimo, pevač, koji sa suprugom Zoranom, očekuje prvo zajedničko dete, otkriva da je nestrpljiv da se ostvari u ovoj najvažnijoj životnoj ulozi:
- Radujem se svakom danu. Jako dosta vremena provodim sa Zokom ovih dana, kad sam u Bg 24 h smo zajedno. Pratim svaki bebin korak pošto se mrda u 3, 4 ujutru to su neki čudni potezi - kaže Saša.
Ističe da nakon povratka sa porodičnog letovanja pripreme za dolazak bebe još uvek nisu počele:
- Nije još uvek ali u narednom periodu da. Od septembra ili oktobra krećemo sa spremanjem sobice i to je to - rekao je on pa se osvrnuo na izbor imena za bebu:
- Imamo favorite ali još uvek nismo - istakao je da on i njegova izabranica definitivnu odluku još uvek nisu napravili.
Kurir.rs/ Republika