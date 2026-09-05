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Porodica popularnog pevača Saše Kovačevića suočava se sa velikim gubitkom. Pevaču je pre nekoliko dana preminula tetka, a ova potresna vest duboko je potresla čitavu porodicu.

Kako se navodi, preminula žena bila je rođena sestra Sašine majke, zbog čega je gubitak posebno teško pao njegovim najbližima, prenosi "Republika".

1/5 Vidi galeriju Saša Kovačević u subotu na Dan zaljubljenih u velikoj dvorani Spensa! Foto: Aleksej Nešović

Inače, popularni muzičar se uvek trudi da svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti.

Zbog toga je u proteklom periodu bio najviše posvećen domu i zajedničkim trenucima sa suprugom, sa kojom očekuje prinovu.

"Od Zorane se ne odvajam"

Podsetimo, pevač, koji sa suprugom Zoranom, očekuje prvo zajedničko dete, otkriva da je nestrpljiv da se ostvari u ovoj najvažnijoj životnoj ulozi:

- Radujem se svakom danu. Jako dosta vremena provodim sa Zokom ovih dana, kad sam u Bg 24 h smo zajedno. Pratim svaki bebin korak pošto se mrda u 3, 4 ujutru to su neki čudni potezi - kaže Saša.

1/8 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: Instagram, Aleksej Nešović, Aleksej Nešović, Skymusic production, YouTube Sasa Kovacevic .TV

Ističe da nakon povratka sa porodičnog letovanja pripreme za dolazak bebe još uvek nisu počele:

- Nije još uvek ali u narednom periodu da. Od septembra ili oktobra krećemo sa spremanjem sobice i to je to - rekao je on pa se osvrnuo na izbor imena za bebu:

- Imamo favorite ali još uvek nismo - istakao je da on i njegova izabranica definitivnu odluku još uvek nisu napravili.

Kurir.rs/ Republika