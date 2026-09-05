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Večeras od 21h na Televiziji Pink, počinje jubilarna sezona "Elite", a tim povodom vlasnik i direktor Pink Media Groupe, Željko Mitrović je govorio za Nacionalni dnevnik, uživo iz Šimanovaca.

Na samom startu razgovora, Željko je otkrio koji su noviteti u Eliti 10 i šta publika ove sezone može da očekuje od najgledanijeg rijalitija, te da će pored Toše i Goše i njihovih roditelja Maša Mercedes i Raša Da Vinči, publika videti i takmičare u drugim uloga.

- Prvo veliko iznenađenje je palata Milenija, koja radi u svom punom obliku, Duhovni savetnik je u sredni, sporstka sala, pozorište, i sve će to pratiti 40 dronova - rekao je Željko dok je vozio gondolu, pa je dodao:

- Moram da napomenem, da ja kao ljubitelj Renesanse, pored odavanja počasti Medičiju, imaćemo odavanje počasti i njegovom unuku Lorencu, njegovom unuku, koji je najzaslužniji za razvijanje Renesanse, takođe Mikelanđela, Botičeila i Leonarada DaVinčija. Ovo će biti jedan multi program, koji će večeras pratiti populacija u 40,50 zemalja. Takođe imaćemo mnogo noviteta i stvari koje publika do sada nije videla, a verujem da će sve to biti pod kontrolom.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović zna šta radi Foto: Printscreen, PR Pink Pedia Group, Printscreen/Instagram/zeljkomitrovic

Takođe Željko je otkrio da su Zadruga i Elita oborile sve rekorde gledanosti, da su rejtinzi i televizije i interneta oboreni sa milijardama pregleda.

Žan Klon Van Dam poželeo uspešan početak Elite 10

U jednom momentu tokom razgovora, Željka je nazvao Žan Klod Van Dam koji je poželeo Željku sreću na večerašnjem otvaranju jubilarne sezone Elite.

- Ja sam ovde, mi smo usred otvaranja sezone, hoćemo da napravimo najbolji šou. Hoćeš gledati večeras - upitao je Željko.

- Da, naravno, zovem vas da vam poželim svu sreću - rekao je Žan Klod.

- Nakon tvog intervjua, više od 10 producenata filmskih me je zvalo...Ja sam usred uključenja i zvaću te posle - rekao je Željko

Foto: Radule Perisic/ATAImages

Željko je otkrio planove mnoge planove vezane za Elitu.

- Od toga da će Mel Gibson postati ambasador celog ovog studija, do toga da velikani dolaze u narednih mesec dana sa svojim projektima. Moram da kažem da ti glumci, koji su godinama na sceni, žele da budu producenti. Ovi kapaciteti naši im jako odgovaraju, njena međunarodna pozicija, tj. prihvatljivost i odgovaraju im cene, što je na kraju ključna stvar. Nalazimo se u Evropi i na evropskom smo putu i to su sve elementi koji nas čine jako bitnim i dobro pozicioniranim u produkciji svetske kinematografije. Ovde dolaze zbog servisa koji je fenomenalan i ovakav broj studija ima malo ko na svetu. Očekujem da će u narednih godinu dana biti skroz popunjen što se tiče kapaciteta. Snimamo za MGM, Robin Huda, ali ima i dosta projekata koji se čekaju. - dodao je Željko.

Nakon Željka, voditeljka Dušica Jakovljević je otkrila šta nas očekuje večeras:

- Ja mogu da ti kažem da je Željko uvek pun iznenađenja, ovo je prvi put da se ja vozim gondolom. Ja se nadam Željko da će Žan Klod Van Dam i na kraju ove sezone voditi završnicu sa mnom - rekla je Dušica pa je Željko dodao:

- Ja Staniju dovozim letećim automobilom, tako da moram da idem da se presvučem do grada. Polećemo negde oko par minuta do devet i mislim da će sve biti okej. Nadam se da Stanija neće kasniti - rekao je Željko.

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