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Miljana Kulić četvrta je stigla pred početak Elite 10, a pred ulazak je bez zadrške govorila o Ivanu Marinkoviću, sinu Željku, mogućem susretu sa Zolom, ali i pričama koje je povezuju sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Kulićeva je otkrila da je njen sin Željko krenuo u drugi razred, a potom se osvrnula na njegov odnos sa ocem Ivanom Marinkovićem. Kako tvrdi, na Ivanove tužbe više ne obraća pažnju.

Miljana je prenela i šta joj je Željko navodno rekao kada se povela priča o njegovom ocu.

– On je tata, on treba mene da zove – prenela je Miljana sinove reči.

1/5 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Kurir

Dotakla se i Ivanove ćerke Lene, navodeći da, prema njenom mišljenju, ona „sa razlogom menja prezime“, te dodala da se „i deca odriču njega“.

Na pitanje o novoj ljubavi, kao i mogućnosti da Lazar Čolić Zola ponovo uđe u rijaliti, Miljana nije želela mnogo da otkriva.

– Ako treba da se desi, desiće se – poručila je kratko.

Miljana je otkrila i da je sa sobom ponela lek koji koristi za mršavljenje, napominjući da mora da ga čuva u frižideru. Takođe je priznala da njena majka Marija Kulić nije podržala odluku da ponovo uđe u rijaliti.

Posebno burno reagovala je na priče da je navodno bila na letovanju sa Janjušem. Miljana je to kategorički demantovala.

– Ja sa rijaliti igračima ne idem na letovanje, jer će ispasti da me je je*ao – rekla je Miljana u svom prepoznatljivom maniru.

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