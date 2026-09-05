MILJANA KULIĆ ČETVRTA STIGLA U ELITU 10! Oplela po Ivanu Marinkoviću, progovorila o Zoli i Janjušu, a u rijaliti ponela i ovo
- Miljana Kulić stigla je pred početak 'Elite 10' i govorila o Ivanu Marinkoviću, sinu Željku i mogućem susretu sa Zolom. Kaže da više ne obraća pažnju na Ivanove tužbe i da joj je sin poručio: 'On je tata, on treba mene da zove'.
- Otkrila je da je ponela Mounjaro, lek za mršavljenje koji mora da stoji u frižideru, a priznala je i da njena majka Marija nije podržala njen ponovni ulazak u rijaliti.
- Demantovala je priče da je letovala sa Janjušem i poručila da ne ide na odmor sa rijaliti igračima, jer ne želi takve glasine.
Miljana Kulić četvrta je stigla pred početak Elite 10, a pred ulazak je bez zadrške govorila o Ivanu Marinkoviću, sinu Željku, mogućem susretu sa Zolom, ali i pričama koje je povezuju sa Markom Janjuševićem Janjušem.
Kulićeva je otkrila da je njen sin Željko krenuo u drugi razred, a potom se osvrnula na njegov odnos sa ocem Ivanom Marinkovićem. Kako tvrdi, na Ivanove tužbe više ne obraća pažnju.
Miljana je prenela i šta joj je Željko navodno rekao kada se povela priča o njegovom ocu.
– On je tata, on treba mene da zove – prenela je Miljana sinove reči.
Dotakla se i Ivanove ćerke Lene, navodeći da, prema njenom mišljenju, ona „sa razlogom menja prezime“, te dodala da se „i deca odriču njega“.
Na pitanje o novoj ljubavi, kao i mogućnosti da Lazar Čolić Zola ponovo uđe u rijaliti, Miljana nije želela mnogo da otkriva.
– Ako treba da se desi, desiće se – poručila je kratko.
Miljana je otkrila i da je sa sobom ponela lek koji koristi za mršavljenje, napominjući da mora da ga čuva u frižideru. Takođe je priznala da njena majka Marija Kulić nije podržala odluku da ponovo uđe u rijaliti.
Posebno burno reagovala je na priče da je navodno bila na letovanju sa Janjušem. Miljana je to kategorički demantovala.
– Ja sa rijaliti igračima ne idem na letovanje, jer će ispasti da me je je*ao – rekla je Miljana u svom prepoznatljivom maniru.
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