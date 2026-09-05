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Vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković oglasio se i otvoreno progovorio o pevaču Dini Merlinu. Mirković je istakao da je do sada ćutao, ali da je, kako kaže, sada morao da se oglasi.

- Ćutao sam do sad, međutim, moram da se oglasim. Oko svih ljudi koji su odradili da ovaj, pod navodnicima, čarobnjak ne peva danas. Zapravo, on je jedan od tih koji su širili nacionalnu mržnju i radili protiv Srba i ne treba da peva - rekao je Mirković.

Mirković je zatim objasnio da je ranije imao drugačiji stav prema Merlinu, jer je verovao da je promenio mišljenje.

- A ja sam mislio da se malo korigovao i postao gospodin, i počeo da menja po malo mišljenje i zato sam dozvolio da bude gost Vesne Zmijanac.

Međutim, kako navodi Mirković, njegov stav se promenio nakon što je, prema njegovim rečima, video šta se dešavalo u Sarajevu.

1/5 Vidi galeriju Saša Mirković Foto: Ilija Ilić, Antonio Ahel / Ata Images, BalkansCat/Shutterstock

- Međutim, kad sam video da je u Sarajevu prodavao vodu za sedam i devet maraka onoj deci što su stajala na 45 stepeni, pa kako te, bre, nije sramota? Kako te, bre, nije sramota?

Mirković se potom osvrnuo i na ono što smatra pokušajem popravljanja imidža kroz humanitarne aktivnosti.

- I sad, posle svega, pošto se ljulja popularnost, ponovo zloupotrebljava decu i vuku po 200 novinara da snime kako je on dobročinitelj.

Na kraju, Mirković je uputio direktan zahtev vezan za novac od prodatih ulaznica.

- Ej, vratite pare građanima Srbije koje ste uzeli za karte koje ste prodali i ja mislim da je vreme pošto su vas provalili svi, od Vardara pa do Triglava. Ajde, do zdravlja.



Kurir.rs/Hypetv.rs