Slušaj vest

Među gostima koje je najavio biće i njegova ćerka, kantautorka i filmska kompozitorka Nataša Kojić Taša.

Nataša paralelno razvija svoj autorski muzički izraz i komponuje muziku za audiovizuelne projekte. Na "Taš" će nastupiti uz klavir, u posebnom trenutku koji će sa ocem podeliti pred velikom publikom.

Posle Tanje Savić, Ane Bekute, repera 2Soma, Mirka Kodića, Al Dina i Mirsada Durmišija, Nataša je šesta gošća Kebinog velikog muzičkog spektakla. Njeno gostovanje nosi posebnu emociju, jer ovoga puta Keba neće deliti scenu samo sa koleginicom, već i sa ćerkom koja gradi sopstveni umetnički put.

1/5 Vidi galeriju Keba i Nataša Kojić Foto: Screenshot TikTok, Nemanja Nikolić, Instagram/natashakeymusic, Marina Lopičić

- Posebno mi je drago što ću na koncertu deliti scenu sa svojom ćerkom. To je za mene nešto posebno, jer nije isto kada na scenu izađe kolega i kada pored sebe imate svoje dete. Nataša je deo mog života i porodice i zato će taj trenutak za mene imati posebnu emociju - poručio nam je folk as.

Otac i ćerka će se 12. septembra sresti na velikoj sceni "Tašmajdana" u trenutku u kojem se prepliću muzika, porodica i zajedničko iskustvo nastupa pred publikom.