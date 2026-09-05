DRAGANA MIRKOVIĆ U RODNOM GRADU DOČEKANA KAO KRALJICA! Požarevac joj priredio doček za pamćenje VIDEO
- Desetine hiljada ljudi dočekale su Draganu Mirković u Požarevcu, gde je nastupila na završnici 'Ljubičevskih konjičkih igara'.
- Publika je pevala njene hitove uz ovacije i aplauze, a pevačicu su iz prvih redova podržavali roditelji.
Manifestacija „Ljubičevske konjičke igre“ u Požarevcu zatvara se na najlepši mogući način velikim koncertom najveće muzičke zvezde koju je ovaj kraj ikada iznedrio, Dragane Mirković.
Desetine hiljada ljudi okupile su se da pozdrave svoju sugrađanku, a kada je Dragana kročila na binu, Požarevac je proključao od emocija. Ovacije, aplauzi i more ljudi koji su uglas pevali njene najveće hitove pokazali su ono što se godinama zna Dragana Mirković u svom rodnom kraju nije samo velika zvezda, već žena koju narod iskreno voli, poštuje i doživljava kao svoju.
Malo je javnih ličnosti koje mogu da se pohvale takvom ljubavlju svog grada. Dragana je upravo jedna od njih. Bez obzira na svetske scene, prepune dvorane i decenije blistave karijere, nikada nije zaboravila odakle je potekla.
Sa ponosom je oduvek isticala da je iz Kasidola, sela nadomak Požarevca, iz kojeg je krenula na put koji ju je odveo među najveće zvezde Balkana. I što je više osvajala svet, to je snažnije čuvala vezu sa svojim rodnim krajem.
Zato je ovaj susret Dragane i njenog Požarevca imao posebnu težinu. Bio je to susret zvezde i njenog naroda, ali pre svega susret jedne velike umetnice sa ljudima među kojima je napravila prve korake i koji su od samog početka verovali u nju.
Požarevac je večeras pokazao koliko je ponosan na svoju Draganu, a ona mu je uzvratila onako kako najbolje ume – pesmom, emocijom i srcem.
Draganu su iz prvih redova ponosno podržavali roditelji.
Kraljevski doček za kraljicu estrade i veče koje će se još dugo prepričavati.