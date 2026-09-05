Slušaj vest

Manifestacija „Ljubičevske konjičke igre“ u Požarevcu zatvara se na najlepši mogući način velikim koncertom najveće muzičke zvezde koju je ovaj kraj ikada iznedrio, Dragane Mirković.

Desetine hiljada ljudi okupile su se da pozdrave svoju sugrađanku, a kada je Dragana kročila na binu, Požarevac je proključao od emocija. Ovacije, aplauzi i more ljudi koji su uglas pevali njene najveće hitove pokazali su ono što se godinama zna Dragana Mirković u svom rodnom kraju nije samo velika zvezda, već žena koju narod iskreno voli, poštuje i doživljava kao svoju.

Malo je javnih ličnosti koje mogu da se pohvale takvom ljubavlju svog grada. Dragana je upravo jedna od njih. Bez obzira na svetske scene, prepune dvorane i decenije blistave karijere, nikada nije zaboravila odakle je potekla.

1/4 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Privatna Arhiva

Sa ponosom je oduvek isticala da je iz Kasidola, sela nadomak Požarevca, iz kojeg je krenula na put koji ju je odveo među najveće zvezde Balkana. I što je više osvajala svet, to je snažnije čuvala vezu sa svojim rodnim krajem.

Zato je ovaj susret Dragane i njenog Požarevca imao posebnu težinu. Bio je to susret zvezde i njenog naroda, ali pre svega susret jedne velike umetnice sa ljudima među kojima je napravila prve korake i koji su od samog početka verovali u nju.

01:58 Dragana Mirković Izvor: Privatna arhiva

Požarevac je večeras pokazao koliko je ponosan na svoju Draganu, a ona mu je uzvratila onako kako najbolje ume – pesmom, emocijom i srcem.

Draganu su iz prvih redova ponosno podržavali roditelji.

Kraljevski doček za kraljicu estrade i veče koje će se još dugo prepričavati.