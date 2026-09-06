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Katarina Živković sinoć je imala nastup u jednom prestoničnom klubu, a mediji su se našli na istom mestu sa pevačicom kako bi prokomentarisali aktuelne teme, ali su se dotakli i privatnog i poslovnog života Živkovićeve. Za početak otkrila je da joj je letnja turneja bila jedna od najuspešnijih, kao i da vredno radi na novim pesmama.

- Moje stare pesme su slušanije nego pre, mojoj sreći nema kraja zbog toga. Spremam nove pesme, ne bih mnogo da otkrivam. Imala sam puno nastupa ovo leto, ovo mi je jedna od najuspešnijih sezona. Bilo je mnogo dobre energije - rekla je Katarina Živković za Blic, pa progovorila o sinu:

Spremna za drugo dete

- Sin raste brzo, što se kaže rastu deca kao iz vode. Vreme provodimo tako što se igramo konstantno, pričamo, on je jedno radoznalo i nestašno dete. Moje vreme sa njim je nešto najlepše što me se dešava. Nije se još upoznao sa sinom Milice Todorović, mislim da se ona snalazi odlično u ulozi majke. Spremna sam za drugo dete, obožavam decu i priželjkujem puno dece - rekla je, pa se osvrnula na svoje učešće u "Farmi":

- To je za mene bilo jako traumatično i mislim da se više nikada ne bih oprobala u nekom rijaliti formatu, uplašila bih se, to nije za mene, nije ni tada bilo za mene, ali bila sam mlada i pobedila sam. Ljudi su u meni prepoznali nešto lepo. Ja sam bila ambiciozna i htela sam da se bavim ovim poslom, takmičila sam se uvek sama sa sobom. Mala Kaća bi sada rekla velikoj Kaći da bi bila ponosna na nju. Mala Kaća je bila prepuna snova, očekivanja i straha i uspela je da se izbori nekako sa svim i svačim i da dođe do svog cilja. Ovo nije kraj, imam još mnoga toga dobrog da ponudim. - rekla je pevačica za Blic.

1/5 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Privatna arhiva

Nije lako, ali je jako

Osim što želi da bude najbolja u svom poslu, isto tako želi i da bude najbolja mama kada dođe kući svom sinu Stefanu.

- Stvarno je teško, ono što gledate na Instagramu one savršene mame, koje sve postižu, ja verujem da je nekim ljudima tako. Teško je jer sam ja samokritična, surovi perfekcionista, želim da budem na svim poljima savršena. Želim da budem savršena majka, da budem savršena u poslu i onda to nekada ume da bude opterećenje. Nije lako, al je jako - rekla je ona kroz smeh, otkrivajući nam da li je popustljiva mama:

- Mali je, beba je, sladak je, šta god da uradi, meni je to veliko kao kuća. Šta god da uradi, ja mislim: “Vau, to može samo moje dete”. Nisam popustljiva mama ni sada kada je jako mali, neću biti ni kasnije, jer živimo u jako opasnom vremenu, kada su narativ preuzele društvene mreže, lažni profili koji daju sebi za pravu da svašta nešto napišu i pošalju. Morate da budete psihički stabilni da sve izgurate. Zamislite kada vi date malom detetu telefon u ruke i pročita neke stvari o sebi ili dobije neke poruke uznemirujućeg sadržaja, zamislite kako to utiče ne samo na dečju, već i ljudsku psihu. Živimo u opasnim vremenima. Naše detinjstvo ne može da se uporedi sa ovim vremenima, ne samo za decu, nego i za nas matore.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je od početka karijere znala šta želi Foto: Printscrean, Printscreen, Prinstcreen Pink

Katarina ne krije i da bi volela proširenje porodice, te da sinu podari brata ili sestru.

- To je moja želja ceo život, to se negde i podrazumeva, ali sada su mi želje samo poslovne prirode, znam da je sve ovo drugo kako treba, jer dajem svoj maksimum - rekla je ona, pa otkrila na koga maleni Stefan liči:

- Stefan fizički liči na tatu. Nema mamin karakter, ali mali je, mislim da će mnoge stvari da se promene - rekla je Katarina za Blic, ali o emotivnom partneru Nebojši Stojkoviću Stojketu nije želela da detaljiše.