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Viktor Živojinović ovog leta postao je tema medija s obzirom da je uplovio u novu ljubavnu romansu. Viktor je već nekoliko meseci u vezi sa lepom Aleksandrom Gašić, a svoju ljubav otkrili su letos, romantičnim fotografijama sa jahte.

Međutim, Aleksandra i Viktor pre nekoliko dana našli su se na slavlju kod Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića koji su proslavljali prvi rođendan i krštenje naslednice Arije, a nakon što su snimci i fotografije isplivale u javnost, sa pomenutog događaja, gde se našla i nova Brenina snajka, Aleksandra se našla na meti hejtera.

Nju su po društvenim mrežama kritikovali zbog izgleda, ali ni ona im nije ostala dužna. Hejteri su odmah počeli da upoređuju njene slike sa proslave sa fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama. Da ne da na sebe, pokazala je odgovorom koji je uputila jednom od hejtera.

- Na Instagramu je totalno druga osoba - glasio je komentar, a Aleksandra je odgovorila:

- Njemu sam najbolja. I da, moj dečko jako lepo kuva pa sam nabacila koju kilicu, nemojte da ste tako strogi. On je izabrao - napisala je Aleksandra, misleći na Viktora.

Foto: Printscreen

"Viktor cveta pored nje"

Aleksandra Gašić, koju na društvenim mrežama prati čak 46.000 pratilaca, u žižu interesovanja dospela je kada je objavila fotografije sa nove jahte Lepe Brene, na kojima se grlila i ljubila sa njenim sinom Viktorem.

Podsetimo, Aleksandra se profesionalno bavi šminkanjem i ulepšavanjem, a nedavno je pokrenula i sopstveni privatni biznis - liniju kupaćih kostima, u čemu je podržava čitava porodica Živojinović.

1/5 Vidi galeriju Ovo je nova devojka Viktora Živojinovića Foto: Printscrean

- Viktor cveta i stvarno se vidi da je do ušiju zaljubljen u Aleksandru. On je nedugo nakon što su ušli u vezu odlučio da je upozna sa celom porodicom koji su takođe oduševljeni snajom. Kako to već po redu ide, pozvali su je i na letovanje pa tako Aleksandra uživa sa njima zajedno na porodičnoj jahti - rekao je izvor za medije tada.