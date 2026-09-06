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Pevačica Zorica Brunclik i njen suprug najpopularniji muzičar Miroljub Aranđelović Kemiš, dokaz su da ljubav između dvoje ljudi može trajati večno. Zorica i Kemiš jedni su od najsložnijih parova na domaćoj estradi, a uprkos svemu njih nikada ništa nije moglo da razdvoji.

Bračni par prethodne noći bio je deo gala slavlja, biznismena Branka Babića koji je proslavljao punoletstvo svom sinu. Brunclikova i Kemiš u jednom trenutku našli su se na bini, pa je Zorica uzela mikrofon, Miroljub harmoniku, pa pre nego što je krenula pesma, njih dvoje su se poljubili pred svima.

"Nije što je moj, ali najbolji je", rekla je Zorica za svog supruga i dirnula sve prisutne nakon čega je usledio aplauz.

Zorica je blistala u elegantnom crnom kompletu, a kada je pustila svoj moćni glas svi prisutni ostali su bez teksta.

1/7 Vidi galeriju Među prvima je stigla i članica žirija, pevačica Zorica Brunclik, u pratnji supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša i ćerke Zlate. Foto: Marko Karović

Ljubavna priča najskladnijeg para na estradi

Zorica Brunclik jednom prilikom govorila je o prvim trenucima sa Miroljubom.

"Značajan susret za nas desio se u Parizu u aprilu 1980. U Grad svetlosti stigla sam sa najstarijom ćerkom Marijom, a pošto smo on i ja bili smešteni u dva različita hotela u istoj ulici, zajedno su nam organizovali prevoz do mesta na kojem je održan koncert", pričala je svojevremeno Zorica.

Ona nije skrivala da je već tada naslućivala romansu. Međutim, kako je pevačica ispričala, dve nedelje nakon povratka iz Pariza doživela je iznenađenje. Po dogovoru, otišla je na aerodrom da sačeka Miroljuba, a onda je shvatila da ga tu već čeka njegova verenica i njen otac, koji su došli da ga vode kući.

"Kada je izašao iz aviona, prošao je pored njih, zaputio se ka meni i poljubio me i nije se obazirao na začuđene poglede. Navodna verenica, kako mi je rekao, nikada nije bila zaprošena, nego je to samo priželjkivala. Pošto je ona bila iz Beča, kao džentlmen, smestio ju je sa ocem u svoj stan kako bi razrešili neprijatnu situaciju, a ja sam kod kuće imala troje dece i majku, pa nismo znali gde da provedemo veče. Mamu sam prethodno slagala da idem na koncert, predočivši joj da postoji mogućnost da prespavam u Vršcu", ispričala je Zorica za medije.

"Zbog prethodnih pogrešnih izbora, bilo me je sramota da joj kažem da idem na sastanak na kojem sam se u stvari i smuvala sa Kemišem. U hotel nismo mogli jer smo oboje poznati, jednako kao ni u restoran. Vozili smo se po Beogradu i okolini, kad nas je u Grockoj zaustavio policajac i zamolio da ga povezemo do zubara jer trpi bolove. Toliko smo se spetljali objašnjavajući da idemo iz nekog studija, a potom, kad smo ga ostavili, Miroljub je predložio da ipak odemo do jednog hotela, gde će naš boravak uz pomoć jednog njegovog prijatelja biti diskretan. Iako je obećao da će se skloniti sa ulaza dok ja ne prođem, virio je iza recepcionarskog stola, ali nikada nije otkrio tajnu. Tako je počela naša ljubav", dodala je pevačica.

Pevačica i poznati harmonikaš venčali su se 1985. godine. U braku su dobili ćerku Zlatu.