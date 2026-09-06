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Elita 10 startovala je, čini se, nikad jače. Već su pale prve simpatije, jorgan planina uveliko radi, a sada je kontroverzni učesnik Karlo Ječmenko u svađi sa Dajanom Jemini otkrio da je bio sa njenim ocem. Da li je ovo samo njegova izjava, kako bi što više isprovocirao cimerku ili je ovo istina, saznaće se vrlo brzo, a mi vam prenosimo detalje njihove svađe

Rasprava je brzo eskalirala, a su pljuštale teške uvrede i prozivke, dok su učesnici bez zadrške jedni drugima sasuli sve u lice.

- Pali klošarku - rekla je Dajana dok su sedeli u dvorištu

- Tvoj tata je klošara - rekao je Karlo.

- Mene moj tata voli, on je uz mene, nije me ostavio - rekla je Dajana.

- Ja nisam došla da pričam kako volim da primam ki*u kao ti - dodala je Dajana.

- Kao tvoj tata što te odgojio tako - rekoa je Karlo.

- Moj tata - upitala je Dajana.

- Pa ne znam, mislim dao mi je da mu pu*im. - rekao je Karlo.

Foto: Printscrean

- Nije ti dao da mu pu*iš. Možeš da sanjaš da mu pu*iš. To su tvoji pusti snovi, tvoje pusti želje. Moj ćale ne ka*a pe*ere - rekla je Dajana.

- Pa ne bi baš rekao, pitaj ga - rekao je Karlo.

- Pa ja bi mu dala čak i ako je peder, iskreno. A čula sam da je ovaj tvoj dečkić koji te ljubio, neku drugu cru poljubio nakon tebe. - dodala je Jovana.

- Ja ne znam koji je moj dečkić koji je mene poljubio. -rekla je Dajana.

Podsetimo, deklarisani gej učesnici su Uroš Stanić i Karlo Ječmenko, a Ivan Marinković je na samom ulasku ušao u sukob sa Mahirom Pjanićem koga je optužio da je takođe homoseksualac.

- Tačno se vidi da si ho*ić - rekao je Ivan.

- Ti si već j*ban samo ti nisu javili - rekao je Mahir.

- Ajde Milja, aj da vidim da li si pe*er - rekao je Ivan.

- Možda mu se ne diže na mene, možda nisam njegov tip - rekla je Miljana.

- Ajde ono tvoje Miksi - rekao je Ivan.

- Možeš da bueš samo ljubomoran na Mahira - rekla je Miljana.

- Ti si bolesnik - rekao je Mahir.