Slušaj vest

Reper Cobi, pravim imenom Slobodan Veljković, tajno je izgovorio sudbonosno „da“ svojoj izabranici, pevačici Kat Dosi iz Južne Afrike!

Venčanje je održano u strogoj tajnosti, a slavlje je upriličeno u jednom vinskom ambijentu u kraju odakle reper potiče, nedaleko od Prokuplja. Najbliži prijatelji i članovi porodice bili su uz mladence dok su proslavljali jedan od najvažnijih dana u njihovim životima.

Za ovu posebnu priliku Kat je izabrala nešto potpuno drugačije od klasične venčanice. Umesto duge haljine, mlada je zablistala u kratkoj beloj haljini ukrašenoj šljokicama, dok je Cobi bio elegantan, ali jednostavan – u pantalonama i beloj košulji. Ono što do sada nije viđeno na nekoj svadbi je da se pojavio i robot u prirodnoj veličini koji je sve vreme đuskao sa prisutnima.

Kako bi se venčanje završilo u velikom stilu, nakon sečenja svadbene torte nebo je obasjao spektakularan vatromet, čime je proslava dobila dodatnu dozu romantike i glamura.

1/6 Vidi galeriju Oženio se reper Cobi Foto: Printscrean

Iako su mladenci želeli da svoj veliki dan sačuvaju daleko od očiju javnosti, veselje u njihovom rodnom kraju ipak nije moglo da prođe nezapaženo, pa je sve isplivalo u javnost, to jest na društvenim mrežama.

00:56 Reper Cobi oženio pevačicu Izvor: Instagram/ana_mariiyaa

Ko je Kat Dosa?

Katarina Kardoso, poznatija kao Kat Dosa, rođena je u Južnoj Africi, a već 12 godina živi u Srbiji, tačnije u Čačku. Stekla je ogromne simpatije nakon prve polufinalne večeri na Pesmi za Evroviziju, na kojoj se takmičila s pesmom "Tajni začin". Iako se nije plasirala u finale, mlada nada muzičke scene oduševila je gledaoce, pa smo odlučili da s njom ura

- Rođena sam u Južnoj Africi. Moj otac je tamo živeo neko vreme i onda je upoznao moju mamu, tamo smo živeli, i kada sam napunila 10 godina, prešli smo ovde. U Čačku sam krenula u četvrti razred i stvarno su me svi mnogo lepo prihvatili.

1/6 Vidi galeriju Kat Dosa Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Ja sam neko ko ne voli društvene mreže. Pre svega ovoga nisam ni imala društvene mreže, onda su ljudi rekli da moram to da imam, očigledno i zbog čega. Nisam mnogo ispratila sve to jer sam fokusirana na svakodnevne obaveze, pogotovo što je u prethodnom periodu stvarno bilo mnogo posla i obaveza oko svega, pa i samog nastupa. Ali sve se dešava onako kako smo zamislili.

Odrasla sam u Africi, gde se grad mnogo meša sa prirodom. Ovde u Evropi se tačno zna šta je selo, šta je grad. Tamo mi se dešavalo da mi majmun uđe u kuću. Krenem kao odavde do Borče i naletim na slonove. Ali Srbija ima toliko prelepu prirodu da bih stvarno želela da sa porodicom živim na nekoj farmi kada se ostvarim karijerno i sve ono što želim.

Pevačica tada nije htela da komentariše da li je neki dečko iz Srbije osvojio njeno srce, ali ubrzo se saznalo da je u ljubavi sa Cobijem. Njihova ljubav trajala je nekoliko godina, a onda su odlučili da ljubav dignu na veći nivo pa su se sada i venčali.