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Šejla Zonjić jedna od pobednica muzičkog takmičenja Zvezde Granda, doživela je veoma neprijatnu situaciju tokom boravka u Istanbulu, kada je naizgled bezazlena situacija sa dečakom koji joj je prišao sa cvećem prerasla u ozbiljan incident.

Pevačica je ispričala da je sve počelo kod čuvene Galata kule, kada joj je jedan dečak prišao i stavio cveće u ruke. Kako kaže, u prvi mah joj je sve delovalo simpatično, međutim, ubrzo je shvatila da iza tog gesta stoji nešto sasvim drugo.

„Loša ideja... Kad smo došli do Galata kule, naišao je neki dečak i dao mi cveće u ruke. Sve mi je bilo slatko, on simpatičan. Na kraju mu ja vratim cveće, ali se on nakačio na nas i traži svoj novac. Sve vreme iza nas ide čovek koga smo primetili nakon pet minuta. Kao, pričao je video-pozivom, a zapravo smo shvatili da on nas snima“, ispričala je Šejla.

Situacija je, međutim, ubrzo postala mnogo ozbiljnija. Dečak je sve vreme tražio 50 evra, a kada su to odbili, zahtevao je od njih da stanu i otvore novčanike.

U jednom trenutku dečak je nekoga pozvao telefonom, a dok su Šejla i njeno društvo pokušavali da nastave šetnju, oko njih je počelo da se okuplja sve više ljudi. Najpre im je prišao, kako je pevačica opisala, neki pijani muškarac i pitao ih da li imaju cigaretu, a potom se pojavio još jedan čovek sa istom ružom koju je dečak prethodno dao Šejli. Uz to im je nudio pivo i taksi.

1/10 Vidi galeriju Šejla Zonić Foto: Z. K. Munja, Instagram/ shey.lamusic

Uznemireni onim što se dešava, Šejla i njeni saradnici shvatili su da moraju što pre da napuste mesto.

„U krugu od tri-četiri metra oko nas se toliko ljudi skupilo da smo svi mi uleteli u prvi taksi koji je naišao. Ušli smo u dva taksija zapravo, pošto nismo svi mogli da stanemo u jedno vozilo“, ispričala je pevačica.

Posebno dramatičan trenutak dogodio se kada su pokušali da odu. Prema Šejlinim rečima, dečak je stao ispred jednog od taksija i nije dozvoljavao vozilu da krene, zbog čega je taksista morao fizički da ga pomeri kako bi mogli da se udalje.

„Pitali smo se da li su nas snimali, da li je taj dečak pokušavao da nas do te mere isprovocira ne bi li ga neko napao, pa da nas kasnije mogu ucenjivati radi iznude novca. Ovi koji su ostali nisu mogli da krenu jer je dečak bukvalno stao ispred taksija i nije dao da krene. Taksista ga je bukvalno fizički pomerio, kako bi oni krenuli“, rekla je Šejla.

Pevačica je priznala da su u tim trenucima bili toliko uznemireni da su strahovali i za bezbednost svojih prijatelja koji su ostali iza njih.

„A mi koji smo došli u hotel pre nismo mogli da uđemo jer smo se pitali da li će doći živi i zdravi“, zaključila je Šejla na druđtvenoj mreži Tiktok , opisujući neprijatno iskustvo koje je, kako kaže, počelo potpuno bezazleno, a završilo se begom u taksiju.