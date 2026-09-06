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Učesnici Elite 10, udobno su se smestili u Belu kuću, a jutro nakon ulaska obeleženo je - krađom. Naime, dok je novi učesnik Leon Caner spavao, a kako i ne bi, kada je akcijao ispod "jorgan planine", njegove cimerke Lena Simić i Jovana Kosovac uzele su mu cigare.

Njih dve su, kako se može videti, došle do cigareta koje su pripadale Leonu, pa ih uzele za sebe. Ostaje da se vidi kako će Caner reagovati kada shvati da su njegove cigarete nestale.

S obzirom na to da je „Elita 10“ tek počela, nema sumnje da će ovakvih situacija biti još mnogo.

Ko je Leon Canar?

Leo Caner, bratanac pevača Leona, učesnik je "Elite 10". On je stigao u karantin, odakle će sutra krenuti u Šimanovce kada će se useliti u rijaliti.

Pred prekid kontakta sa spoljnim svetom, on je poručio da nema tremu i da je spreman na sve.

- Nimalo nemam tremu. Svrha mog ulaska je da poradim na mojoj karijeri, da se eksponiram na televiziji, da vide moje kvalitete, da malo pokrenem sve što sam do sada radio, modeling i porsonalne treninge, da sledeći nivo to bude profi.

Kod nas u Srbiji modeling nije baš uspešan, da li si možda imao neku nepristojnu ponudu?

- Radio sam sa jednom agencijom, ali je bila lošija, zato sam i prestao. Sad mi je cilj da nastavim sa nekom boljom agencijom kad izađem iz rijalitija. Videćemo, sve zavisi kakve ponude budem dobijao.

Foto: Printscreen

Kako se u našoj zemlji zarađuje od toga?

- Može dobro da se zaradi, ali i da se ne zaradi. Zavisi koliko si zanimljiv, sa kojim brendom radiš, za koju agenciju.

A honorar u Eliti?

- O tome neću da pričam.

Što se tiče devojaka, da li ti se neka dopala, jesi li već bacio oko na neku?

- Svaka devojka, žena je lepa na svoj način. Videćemo sad od karantina kako će se pokazati, da li će me neka privući, da li će moći da isprati moju energiju, moj vajb.

Zbog čega si raskidao ranije veze?

- Zato što nisu mogle da isprate tu energiju. Ja sam pun energije, adrenalina. Kada ja zamislim da sad skačemo sa padobranom, očekujem da i devojka skače za mnom. Ako ne može to da isprati, ne osećam sreću s njom. Može da bude i najlepša na svetu, ali nije to to.

Hoće li u "Eliti" kad si ti u pitanju doći do intimnih momenata?

- Da, spreman sam, devojke neka se spreme.