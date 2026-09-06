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Maja Marinković i Asmin Durdžić ove sezone nisu zakoračili u Belu kuću. Starleta je nedavno otkrila da ona i njen partner pokreću ozbiljan biznis u Austriji, a s obzirom da su napravili dobar plan izgleda da im novac od rijalitija više neće biti potreban.

Maja je prilikom gostovanja u emisiji "Narod pita" sa Stanijom Dobrojević otkrila kako su Asmin i ona okrenuli novi list u životu.

- Jeste, Asmin je u pripremama oko toga. To će biti za porodične ljude i vikendom će biti uživo muzika, dok će preko dana biti normalno restoran da ljudi dođu i pojedu nešto. Upravo je u pregovorima oko toga, tako da ćemo malo biti u Beogradu, a malo u Austriji - otkrila je starleta.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

Radio isti posao, pa završio na "crnoj listi"

Podsetimo, Asmin je i pre popularnosti, to jest veze sa Stanijom Dobrojević, već se bavio sličnim poslom u pomenutoj zemlji. On je držao i vodio noćni klub, u kome je gostovalo mnogo estradnih zvezda. Međutim, kasnije se pisalo da je Asmin u Austriji na crnoj listi.

Asmin je u više navrata u javnosti govorio o svom poslovanju i demantovao optužbe koje su iznošene na njegov račun.

Naime, kako Sita navodi, Durdžićeve firme su zbog dugovanja u blokadi od 2022. godine. Kao dokaz je priložila i printskrin sa zvaničnog sajta privrednih dužnika, gde je objavljeno da Asminova firma drugoj firmi duguje 43.303 evra.

Ahmićeva se tu nije zaustavila već tvrdi da se Asminova slika nalazi i na sajtu koji upozorava na prevarante, sa sve naslovom "varalica".

Sita je podelila i poruku žene koja joj se javila na Instagramu, a koja tvrdi da je pravila kuću i za posao angažovala Asmina i njegovog brata koji su je prevarili za 80.000 evra, te da je o tome izveštavala čak i jedna austrijska televizija.