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Sandra Čaprić svoju karijeru započela je pesmama koje je publika jako zavolela. Već sa prvom pesmom "Falsifikat" doživela je veliki uspeh, a i ostale pesme koje su se nizale u njenoj diskografiji pratile su uspeh prve numere.

Međutim, izgleda da je sudbina imala druge planove za pevačicu, pa je završila u rijalitiju, a ubrzo je i uhvaćena kako krade nakit u jednom lokalu u Crnoj Gori. Nakon toga je rodila dete muškarcu koga nikada nije predstavila javnosti, a onda je njena koleginica Nataša Alimpić optužila za krađu bakšiša, na jednom nastupu gde su radile zajedno. Imala je i skandal u Australiji jer je opelješila jednog muškarca za 30.000 evra. Sandra, naravno, nikada nije priznala svoje grehe, a sada je počela da radi i na popularnim sajtom za odrasle "Onli - fans". Ona se ovim dodatnim poslom bavi pored pevanja koje joj je primaran vid zarade. Pevačica tamo objavljuje svoje fotografije, a sada se pojavio snimak kako razvlači testo u kuhinji i njiše kukovima.

Dugački nokti, uska, dekoltirana haljina i puštena bujna kosa, a u rukama testo. Ovaj snimak nije usnimila ona, već muškarac kome je zaključan profil na Instagramu, pa nismo mogli da vidimo o kome je reč.

Cena mesečne pretplate na njen profil iznosi 4 evra, dok po ceni od 10 evra pratioci mogu da dobiju tri meseca na njenom profilu.

"Luksuz je stil života koji retko ko može da isprati... ako si jedan od njih onda si na pravom mestu. Ako si spreman da se malo bolje upoznamo slobodno mi piši", stoji u opisu njenog profila.

1/8 Vidi galeriju Sandra Čaprić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Krala, pa pretila

Sandra Čaprić ukrala je minđuše u vrednosti od 60 evra u butiku u Budvi, nakon čega je pobegla s lica mesta, a kasnije je pretila smrću vlasnici radnje i da će joj izlomiti sve u firmi. Incident se desio u junu i pevačica je prijavljena policiji, pisao je Kurir.

U zapisniku do kojeg smo došli vlasnica radnje je detaljno opisala kako je izgledao neprijatni događaj, kada je Čaprićeva bila došla kod njih u butik.

- Dana 19. 6. 2023. radnica me obavestila da je došla izvesna Sandra Čaprić iz Srbije, koja se bahato ponašala, govoreći kako je ona pokretna reklama za naš butik i slično, nakon čega je otišla. Naknadno je videla da nedostaje par minđuša sa kristalima, vrednosti 60 evra. Odmah sam preko telefona, koji je povezan sa video-nadzorom, ustanovila da je ona otuđila taj par minđuša. Poslala sam poruku na njenoj Instagram stranici, tj. njenom zvaničnom nalogu (s obzirom na to da ima 85.000 pratilaca i verifikovan je, pa to dokazuje da je zvanično njen profil), i napisala: "Poštovana Sandra, vratite minđuše ili donesite novac." Ona posle dva sata odgovara: "Okej" - izjavila je vlasnica butika u policiji, pa potom navela da je od Čaprićeve dobila niz uvreda i pretnji.

- Njenom menadžeru sam rekla da joj on pomogne da vrati novac ili donese minđuše, ili ću podneti krivičnu prijavu. Zatim mi je Sandra preko Vocapa poslala poruku: "Pošaljite žiro račun i bez nervoze." Poslala sam joj profakturu sledećeg dana i rekla joj da uplati do 12 sati novac. Ona mi je odgovorila: "Dobićete novac do 12 sati zaboravite". Dana 21. 6. dobila sam poziv od Sandre Čaprić i upućene pretnje "najveći problem životni ćete da imate, zgaziću vas, maći ću vas sa lica zemlje" i još niz uvreda i psovki. Tada mi je poslala i poruku: "Ti si u problemu, kravo!" Zatim sa profila Instagram stranice pod imenom "cindycokic" šalje poruke na profil butika "ninas oficial" sadržine "još jedna greška, nećete dobiti ni 60 evra, ni **** da izbijete oči, ja sam u Beogradu, glupi ljudi. Kreteni glupi" - navela je vlasnica butika iz Budve u zapisniku, pa naglasila na kraju da protiv Sandre Čaprić nije podnela prijavu zbog krađe, već zbog pretnji upućenih njoj i firmi jer je govorila "zatvoriću vac, slomiću sve".

Kurir je došao u posed skrinšotova prepiske između Sandre i Nine, vlasnice radnje koja je opljačkana. Takođe, i do video-snimka sa sigurnosnih kamera na kojem se jasno vidi kako Čaprićeva krade minđuše u butiku.