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Danas, 6. septembra, bi kralj narodne mutike Šaban Šaulić napunio 75 godina.

I ovog 6. septembra, kao i svake godine, njegova porodica, prijatelji i brojni poštovaoci okupili su se na njegovom grobu kako bi mu odali počast i još jednom pokazali da vreme ne može izbrisati ljubav koju su prema njemu osećali i koju i danas nose u srcu.

Njegova supruga Gordana Šaulić, ćerke i unuci doneli su cveće i u tišini se prisetili svog voljenog Šabana, čoveka čiji je odlazak ostavio prazninu koju ništa ne može popuniti. Za njegovu porodicu on nije bio kralj narodne muzike, već pre svega suprug, otac i deda čiji se osmeh, glas i zagrljaj zauvek pamte.

1/6 Vidi galeriju Porodica Šaulić i fanovi na Šabanovom grobu Foto: Goran Jovanović

A da Šabanova pesma i ljubav prema njemu ne poznaju granice, pokazali su i njegovi fanovi koji su danas došli na groblje. Među njima je bio i jedan veliki poštovalac iz Bugarske.

I možda upravo u tome leži najveća potvrda Šabanove veličine – godine prolaze, ali njegove pesme ne prestaju da žive. One i dalje spajaju ljude, bude emocije i vraćaju uspomene na čoveka čiji je glas zauvek ostao deo života miliona ljudi.