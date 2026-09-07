Slušaj vest

Pre nego što su punili arene, osvajali muzičke festivale i postali najveća imena domaće estrade, bili su samo nasmejana deca sa školskih fotografija i iz porodičnih albuma.

Lavina komentara

Danas njihove fotografije iz najranijih dana izazivaju lavinu komentara na društvenim mrežama i u medijima, jer mnoge od ovih zvezda gotovo je nemoguće prepoznati na prvi pogled. Na nekim slikama gotovo je nemoguće pogoditi o kome je reč, dok su drugi zadržali prepoznatljive crte lica i osmeh koji ih i danas izdvaja.

Vesna Zmijanac kao devojčica u majčinom naručju već je imala plavu kosu koja je kasnije postala njen zaštitni znak.

Njen kolega Željko Joksimovićodrastao je u Valjevu, gde je napravio prve muzičke korake, a upravo fotografije i snimci iz tog perioda danas bude nostalgiju, o čemu je i sam govorio u javnosti.

1/6 Vidi galeriju Vesna Zmijanac i Željko Joksimović Foto: Instagram, Damir Dervišagić

Tea Tairović na fotografiji iz detinjstva izgleda gotovo neprepoznatljivo.

Aleksandra Prijović je još kao devojčica pokazivala ljubav prema muzici, a malo ko je tada mogao da nasluti da će postati jedna od najtraženijih pevačica regiona.

Prepoznatljiv pogled

Mariju Šerifović, koja je kasnije pobedila na Evroviziji, na starim fotografijama krasi prepoznatljiv pogled.

Lepa Brena, danas sinonim za najveću estradnu zvezdu Balkana, kao tinejdžerka nije slutila da će jednog dana puniti stadione i arene. Ona se najpre bavila košarkom, i u tom periodu je od trenera dobila nadimak Brena, ali se kasnije opredelila za muziku i nije pogrešila.

1/8 Vidi galeriju Pevačice kao deca Foto: Instagram, Privatna arhiva

Aca Lukas na staroj fotografiji pokazuje koliko ga je vreme promenilo, dok je Jelena Karleuša odmalena privlačila pažnju, iako je kasnije izgradila karakterističan imidž.

Posebnu pažnju privukla je i retka fotografija braće blizanaca Saše i Dejana Matića, čiji je osmeh ostao gotovo isti uprkos decenijama provedenim na javnoj sceni.

Fotografije iz detinjstva poznatih ličnosti uvek izazovu buru reakcija, a ni ovoga puta nije bilo drugačije. Društvene mreže poput Tiktoka, Instagrama i Fejsbuka preplavili su komentari da su pojedine zvezde "iste kao nekad", dok za druge tvrde da ih bez potpisa nikad ne bi prepoznali.

1/7 Vidi galeriju Estrada kao deca Foto: Instagram, Kurir

Bilo kako bilo, pre slave, reflektora i luksuza, svi su imali bezbrižno detinjstvo, čije uspomene danas imaju posebnu vrednost.