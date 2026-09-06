Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica sleteo je na aerodrom u Beogradu, a tamo su ga sačekali novinari. I ako umoran, ipak je stao i razgovrao sa okupljenima.

- Nisam spreman za nastavak snimanja Pinkovih Zvezda, ali biću, napraviću nešto. Ne znam šta da očekujem, nemam pojma. Napravljen je novi razmeštaj, biće kao da nisam ni prestajao da snimam. Sada idem sa nastupa, sutra snimamo emisiju, odmah iz Šimanovca idem na odmor 10 dana. Posle toga opet havarija, nisam se odmorio ništa.

U žiriju „Pinkovih zvezda“ naći će se ista ekipa. Desingerica ističe da se raduje povratku svojih kolega, iako oseća mešavinu nostalgije i treme pred sam početak.

- Ja sam bio za to, radujem se svima, jedva čekam, pogotovo što su pobegli kada sam pobedio. Videćemo kakav će da bude početak i mene zanima. Odvikao sam se od svega. Možda me hvata nostalgija, možda depresija.

1/7 Vidi galeriju Desingerica i Stefan Cekić, pobednik Pinkovih zvezda Foto: Marko Karović

O uslovima u Pinkovim Zvezdama

Govoreći o uslovima pod kojima pristaje na rad, reper navodi da nema komplikovane zahteve. On se osvrnuo i na potencijalne uslove drugih članova žirija, poput Zorice Brunclik, i otkrio da će ove sezone doći do značajnih prostornih i tehničkih promena u samom studiju.

- Nemam ja uslove, ja sam jednostavan. Meni treba da sipaju gorivo u svaki auto i da me nahrane i napoje, ostalo ću da uradim sam. Ne znam za uslove Zorice Brunclik. Bićemo u odvojenim zgradama, sve se menja. Ne znam kako će to da izgleda, baš me zanima kako će sve da bude. Nove ekrane su stavili, približili su nam stolice. Jedva čekam.

O Eliti 10

Na kraju, Desingerica je prokomentarisao i rijaliti program „Elita 10“. On je uputio reči hvale vlasniku televizije Pink zbog izbora ljudi koji privlače ogromnu pažnju na društvenim mrežama.

- Izlaze mi klipovi, baš Željku kažem, ne znam kako nađe onakve ljude i gde. On radi taj posao najbolje, zna šta je najbolje za tamo, svaka čast na Eliti 10. Ne znam ko koliko ima godina, ja gledam vizuelno. Kad vidim te ljude i face, stavove, to je baš haos priča.