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Iako se prvi put pojavila u "Eliti 10" Laura Prgomet je privukla veliku pažnju nakon što je iskreno, bez dlake na jeziku komentarisala polni organ svog cimera Stefana Karića. Sada je priznala da li su bili u vezi i koje korekcije je radila.

Dačo Virijević je publici već poznat kao neko ko svakog cimera voli da ispita. Ovoga puta njegovu radoznalost pokušala je da zadovolji učesnica Laura Prgomet. Oni su zajedno komentarisali Laurino ponošanje koje je prethodne noći privuklo pažnju:

-Šta si snuždila? Nisi radila ništa strašno radila sinoć - počeo je Dačo.

-To je ovde i poželjno. To je meni jasno. Nisam ništa strašno radila. Malo sam gluposti pričala i to je to - nastavila je Laura.

-Rekla si za Karića da ima krivu k*tu sa žilama - dodao je Dačo kako bi izvukao što više iz Laure.

-Dosta više o njegovoj ki*i. Tema zatvorena. Ja bih išla sada doma, ali vidim da je to nemoguće. Ja tebi u očima vidim koliko voliš dramu. Ti ćeš mene nahuškat... Nisam ja navikla biti zatvorena bez prijatelja, bez telefona - priznala je Laura.

U nastavku Laura je otkrila da je i ona imala korekciju zadnjice:

-Ležim na d*petu, a ne bih smela. Filere sam stavila u g*zu - rekla je.

Nakon iskrenih priznanja, Daču je ipak najviše zanimalo šta se desilo između nje i Stefana Karića:

-Nisi bila u vezi nego kombinacija? - bio je znatiželjan.

-Nešto nakon izlaska... - završila je Laura.

Detalje razgovora pogledajte u nastavku