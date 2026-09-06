ANA BEKUTA SA ČEDOM I ACOM SLAVI 67. ROĐENDAN! Okupila najbliže prijatelje na ručku, njima pune ruke cveća i poklona (FOTO)
- Ana Bekuta je 67. rođendan obeležila intimnim ručkom u restoranu u Zemunu, u krugu najbližih prijatelja.
- Na slavlje su stigli Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos, sa velikim buketom cveća i poklonom za slavljenicu.
Ana Bekuta danas je svoj 67. rođendan obeležila u krugu najbližih prijatelja, organizujući intimni rođendanski ručak u jednom restoranu u Zemunu.
Muzička zvezda je u restoran stigla u poslepodnevnim časovima, u društvu svojih najbližih, a ubrzo nakon nje pristigli su i Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos.
Njihov dolazak nije prošao nezapaženo posebno zbog poklona koje su poneli za slavljenicu. Jovanović je u rukama nosio ogroman buket cveća, dok je njegov najbolji prijatelj Aleksandar Kos nosio poklon u ukrasnoj kesi.
Ana je, po svemu sudeći, želela da rođendan provede daleko od velike pompe, okružena ljudima koji joj godinama pružaju prijateljstvo i podršku.
Umesto velikog javnog slavlja, odlučila se za ručak u intimnoj atmosferi, uz najbliže prijatelje i dobru energiju. Iako je povod bio rođendan, čini se da je Bekuti najvažnije bilo upravo društvo ljudi koji su joj bliski, a među kojima su i Jovanović i Kos, koji nisu želeli da propuste priliku da slavljenici lično čestitaju rođendan i uruče joj poklone.
Oni se godinama druže i pevačica je u više navrata bila na svim slavljima koje su njih dvojica upriličili.
Rođendanski ručak u ribljem restoranu tako je okupio mali, ali odabrani krug ljudi koji su joj poželeli sve najbolje u godinama koje dolaze.