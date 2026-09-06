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Ana Bekuta danas je svoj 67. rođendan obeležila u krugu najbližih prijatelja, organizujući intimni rođendanski ručak u jednom restoranu u Zemunu.

Muzička zvezda je u restoran stigla u poslepodnevnim časovima, u društvu svojih najbližih, a ubrzo nakon nje pristigli su i Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos.

Njihov dolazak nije prošao nezapaženo posebno zbog poklona koje su poneli za slavljenicu. Jovanović je u rukama nosio ogroman buket cveća, dok je njegov najbolji prijatelj Aleksandar Kos nosio poklon u ukrasnoj kesi.

Ana je, po svemu sudeći, želela da rođendan provede daleko od velike pompe, okružena ljudima koji joj godinama pružaju prijateljstvo i podršku.

1/6 Vidi galeriju Ana Bekuta rođendan Foto: Kurir

Umesto velikog javnog slavlja, odlučila se za ručak u intimnoj atmosferi, uz najbliže prijatelje i dobru energiju. Iako je povod bio rođendan, čini se da je Bekuti najvažnije bilo upravo društvo ljudi koji su joj bliski, a među kojima su i Jovanović i Kos, koji nisu želeli da propuste priliku da slavljenici lično čestitaju rođendan i uruče joj poklone.

Oni se godinama druže i pevačica je u više navrata bila na svim slavljima koje su njih dvojica upriličili.

Rođendanski ručak u ribljem restoranu tako je okupio mali, ali odabrani krug ljudi koji su joj poželeli sve najbolje u godinama koje dolaze.