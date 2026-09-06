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Katarina Grujić ne krije koliko joj je majčinstvo promenilo život. Popularna pevačica, koja je ćerku Katju dobila u braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem, vreme koje provodi sa naslednicom koristi na poseban način.

Tako su njih dve posetile Crkvu Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, koju Katarina redovno posećuje.

Po izlasku iz crkve majka i ćerka napravile su prizor koji je posebno privukao pažnju. Katarina i Katja zajedno su zapevale duhovnu pesmu, a njihov zajednički trenutak pokazao je koliko pevačica svoju naslednicu od malih nogu uvodi u vrednosti koje su joj važne.

Katarina je poznata kao veliki vernik, a veru ne doživljava samo kao deo tradicije. Redovno odlazi u crkvu, posti sve postove i trudi se da duhovni mir i porodične vrednosti budu važan deo njenog života.

Posebno je posvećena ćerki, a koliko joj majčinstvo znači često je pokazivala i na društvenim mrežama. Iako je zbog poslovnih obaveza često na putu i nastupima, Katarina se trudi da što više vremena provodi sa Katjom.

00:18 Katarina Grujić sa ćerkom Izvor: Privatna arhiva

Njena naslednica tako odrasta uz mnogo ljubavi i pažnje, ali i uz majku koja joj kroz svakodnevne situacije prenosi ono u šta i sama veruje.

Katarinu, međutim, u narednom periodu očekuje i veliki poslovni izazov. Posle više od decenije na estradi, pevačica će 23. oktobra održati svoj prvi solistički koncert u MTS dvorani.

Ovo će za Katarinu biti jedan od najvažnijih trenutaka u dosadašnjoj karijeri.

Dok se priprema za veliki susret sa publikom, pevačica očigledno ne zaboravlja ono što joj je najvažnije – porodicu, veru i vreme provedeno sa ćerkom.

Foto: Privatna arhiva

A prizor majke i ćerke koje zajedno pevaju duhovnu pesmu ispred crkve pokazao je i onu Katarininu stranu koju publika nema priliku često da vidi.