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Mlada pevačica, koja je 5. septembra napunila 21 godinu, i jedna od finalistkinja ovogodišnje Pesme za EvrovizijuIva Grujin, gde god da se pojavi izaziva ogromnu pažnju, a njen novi hit „Indigo“ uveliko se peva širom Srbije u okviru karavana Balkan Youth Festa.

Ipak, ono što mnoge zanima jeste njen privatni život koji pevačica vešto čuva od očiju javnosti. Ekipa našeg portala uspela je da uslika Ivu u prilično opuštenom i emotivnom izdanju - iza bine nakon njenog nastupa u rodnom Vršcu, a razlog njenog širokog osmeha konačno je otkriven!

Naime, Ivu je iza scene iznenadio njen višegodišnji emotivni partner, koji joj je došao kao najveća podrška na turneji. Kako saznajemo od izvora bliskog paru, njih dvoje su već dugo u stabilnoj i srećnoj vezi, ali izbegavaju eksponiranje u medijima kako bi sačuvali svoju privatnost.

1/6 Vidi galeriju Iva Grujin Foto: Kurir

Dok je Iva blistsla u sportskom kompletu, sa osmehom koji nije skidala sa lica, njen dečko ju je sve vreme gledao. Razmenjivali su osmehe, a pevačica nije krila koliko joj znači njegovo prisustvo i vetar u leđa u trenucima dok njena karijera doživljava procvat.

Sudeći po fotografijama koje su pred vama, mlada pevačica uživa u ljubavi, a balans između uspešne karijere i stabilnog privatnog života očigledno je njen recept za sreću i nepresušnu energiju na sceni!