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Pre nego što je postala jedno od najprepoznatljivijih TV lica u regionu, Dušica Jakovlejvić bila je preslatka devojčica koja je najveće trenutke detinjstva provodila uz svoje roditelje. Njena fotografija iz porodičnog albuma danas je raznežila mnoge, jer pokazuje sasvim jednostavnu voditeljku rijaliti formata:nasmejanu devojčicu nežnog pogleda koja se ne razdvaja od svog oca.

Vredne uspomene

Na staroj fotografiji vidi se koliko je bila umiljata, a oni koji je poznaju kažu da je odmalena bila vedrog duha i puna energije. Iako danas važi za jednu od najharizmatičnijih voditeljki, njeni najlepši uspomene vezane su upravo za detinjstvo i porodicu.

Mali zvrk

1/5 Vidi galeriju Vezana za roditelje Foto: Privatna arhiva

Dušica nikada nije krila koliko su joj roditelji bili oslonac kroz odrastanje. U više navrata govorila je da je uz njih naučila najvažnije životne lekcije, zbog čega je porodična povezanost i danas jedna od vrednosti koju posebno ističe.

Vremeplov

Fotografija iz detinjstva pokazuje porodičnu harmoniju koja traje i dan danas. Na fotografijama se jasno vidi da se Jakovljevićeva gotovo nije promenila osmeh i prepoznatljive crte lica ostali su isti, samo ih je kasnije zamenio glamur televizijske scene.