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Dino Merlin decenijama je u braku sa suprugom Amelom Dervišhalidović, a nedavno je otkrio detalje iz njihovog odnosa za koje javnost dotad nije znala. Dino Merlin je na jednom nastupu otkrio tajnu svoje pesme "Zauvijek ovako" koja je namenjena upravo Ameli.

- Kad smo bili mladi, nisu svi baš bili za naš brak i morali smo da pobegnemo. Nit' smo imali novca, ni za svadbu i nisam joj omogućio taj prvi ples. I nakon godina i godina i godina... Pekla me je savest, nagovarao sam je da se sad ponovo venčamo pod stare dane, ali ona kaže: "Nema govora", bila je skromna - kazao je on.

- I šta sam mogao, najbolje što znam, da joj napišem pesmu. Ovo je istinita priča, o tom prvom plesu koji nikad nismo isplesali - dodao je Dino Merlin.

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

O depresiji: "Bio sam teško bolestan"

Dino je jednom prilikom govorio o depresiji.

- U jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju. Ne bih poželeo nikome. To se manifestovalo tako da sam bio ni za šta - govorio je tom prilikom pevač na "HRT" i dodao:

- Apsolutno me ništa nije interesovalo, meni je bilo isto i život i smrt. Jednostavno sam samo bio biljka. To je bio period kada sam hteo da napustim muziku i svašta je meni tada padalo na pamet, ali eto, nekim čudom sam se izvukao.

kurir / blic

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