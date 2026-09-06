SVE JE SPREMNO ZA PUNOLETSTVO GODINE! Pogledajte kako su Karleuša i Duško priredili gala proslavu za naslednice (FOTO, VIDEO)
- Jelena Karleuša i Duško Tošić pripremaju luksuznu proslavu za Atinin 18. i Nikin 17. rođendan, a ekipa je zabeležila poslednje detalje pred početak slavlja.
- Dekoracija je u roze tonovima, sa cvećem, fenjerima i posebnim foto-zidom, dok goste dočekuje natpis 'Welcome to the Birthday party'.
- Na slavlje u jednom beogradskom hotelu pozvano je oko 200 ljudi, a samo meni košta 150 evra po osobi.
Sve je spremno za proslavu 18. rođendana Atine Tošić, ali i 17. njene sestre Nike Tošić, a ekipa Kurira nalazi se na licu mesta i zabeležila je poslednje pripreme pred početak velikog slavlja.
Posebna pažnja posvećena je svakom detalju, pa je dekoracija počela već na stepenicama koje vode ka hali u kojoj će biti održana proslava. Prilaz je ukrašen cvetnim aranžmanima u roze tonovima, ukrasnim fenjerima i mašnama, dok goste na vrhu stepenica dočekuje ogledalo sa natpisom "Welcome to the Birthday party".
Na njemu se nalaze imena Atine i Nike i brojevi 18 i 17, čime je jasno istaknuto da porodica ima dvostruki razlog za slavlje. U samoj hali u toku je postavljanje raskošnog "wall-a" za fotografisanje.
Velika pozadina u puderasto-roze tonovima ukrašava se bogatim aranžmanima belog i roze cveća, a dekorateri užurbano završavaju poslednje detalje pred dolazak slavljenica i zvanica.
Sudeći po svakom detalju koji smo zabeležili na licu mesta, Jelena Karleuša i Duško Tošić potrudili su se da svojim naslednicama prirede veče za pamćenje i da Atinino punoletstvo, ali i Nikin 17. rođendan, proteknu baš onako kako su njihove ćerke zamislile.
Inače, Atina i Nika su odavno deo javnog sveta, na mrežama ih prati mnogo ljudi, a Nika je čak pokrenula i svoj Jutjub kanal i odlično se snalazi u tom poslu.
Prosta računica
Podsetimo, kako je Kurir već pisao, proslava punoletstva godine održava se u jednom od najluksuznijih beogradskih hotela, a Jelena i Duško su pozivnice uputili na adresu 200 osoba - članovima porodica, prijateljima, saradnicima i kolegama, Atininim i Nikinim školskim drugarima, kao i svima onima koji su uz njih bili i u dobru i u zlu tokom prethodnih izazovnih 18 godina.
Posebna pažnja posvećena je i svečanom meniju, čija je cena 150 evra po osobi. Kako je na slavlje pozvano 200 gostiju, prostom računicom se dolazi do iznosa od 30.000 evra, i to samo za iće i piće.
Oni koji su imali sreće da dobiju pozivnicu za duplu proslavu, na meniju će imati i od ptice mleko, pa će tako najbolji kuvari spremati specijalitete domaće i internacionalne kuhinje, a biće pripremljen i poseban vegetarijanski meni za one koji ne konzumiraju meso.
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