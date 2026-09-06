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Sve je spremno za proslavu 18. rođendana Atine Tošić, ali i 17. njene sestre Nike Tošić, a ekipa Kurira nalazi se na licu mesta i zabeležila je poslednje pripreme pred početak velikog slavlja.

Posebna pažnja posvećena je svakom detalju, pa je dekoracija počela već na stepenicama koje vode ka hali u kojoj će biti održana proslava. Prilaz je ukrašen cvetnim aranžmanima u roze tonovima, ukrasnim fenjerima i mašnama, dok goste na vrhu stepenica dočekuje ogledalo sa natpisom "Welcome to the Birthday party".

1/14 Vidi galeriju Dekoracija na proslavi punoletstva Atine Tošić i 17. rođendana Nike Tošić Foto: Kurir

Na njemu se nalaze imena Atine i Nike i brojevi 18 i 17, čime je jasno istaknuto da porodica ima dvostruki razlog za slavlje. U samoj hali u toku je postavljanje raskošnog "wall-a" za fotografisanje.

Velika pozadina u puderasto-roze tonovima ukrašava se bogatim aranžmanima belog i roze cveća, a dekorateri užurbano završavaju poslednje detalje pred dolazak slavljenica i zvanica.

Sudeći po svakom detalju koji smo zabeležili na licu mesta, Jelena Karleuša i Duško Tošić potrudili su se da svojim naslednicama prirede veče za pamćenje i da Atinino punoletstvo, ali i Nikin 17. rođendan, proteknu baš onako kako su njihove ćerke zamislile.

00:12 Sve je spremno za proslavu 18. rođendana Atine Tošić Izvor: Kurir

Inače, Atina i Nika su odavno deo javnog sveta, na mrežama ih prati mnogo ljudi, a Nika je čak pokrenula i svoj Jutjub kanal i odlično se snalazi u tom poslu.

Prosta računica

Podsetimo, kako je Kurir već pisao, proslava punoletstva godine održava se u jednom od najluksuznijih beogradskih hotela, a Jelena i Duško su pozivnice uputili na adresu 200 osoba - članovima porodica, prijateljima, saradnicima i kolegama, Atininim i Nikinim školskim drugarima, kao i svima onima koji su uz njih bili i u dobru i u zlu tokom prethodnih izazovnih 18 godina.

Posebna pažnja posvećena je i svečanom meniju, čija je cena 150 evra po osobi. Kako je na slavlje pozvano 200 gostiju, prostom računicom se dolazi do iznosa od 30.000 evra, i to samo za iće i piće.

1/4 Vidi galeriju JK i Duško Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Printskrin Instagram

Oni koji su imali sreće da dobiju pozivnicu za duplu proslavu, na meniju će imati i od ptice mleko, pa će tako najbolji kuvari spremati specijalitete domaće i internacionalne kuhinje, a biće pripremljen i poseban vegetarijanski meni za one koji ne konzumiraju meso.

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