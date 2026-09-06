OVO MOŽE JEDINO JELENA KARLEUŠA! Specijalan deo sale samo za novinare, nema čega nema: Posluženje kakvo niste videli ni na dvoru (VIDEO)
- Jelena Karleuša i Duško Tošić organizovali su slavlje povodom punoletstva i rođendana svojih ćerki, uz odličnu atmosferu od početka.
- Za novinare je bio odvojen poseban deo sale sa bogatim keteringom, a trpeza je bila raznovrsna i pažljivo aranžirana.
- Na meniju su bili voće, povrće, kanapei, salate i mesni specijaliteti, pa je ponuda bila prilagođena različitim ukusima.
Jelena Karleuša i Duško Tošić organizovali su veliko slavlje povodom punoletstva i rođendana svojih ćerki, a atmosfera na proslavi od samog početka bila je na zavidnom nivou.
Pop diva pobrinula se da svi gosti budu dočekani na poseban način, a posebnu pažnju privukao je i odnos prema predstavnicima sedme sile. Za novinare je bio odvojen specijalni deo prostorije, gde ih je dočekao bogato pripremljen ketering.
Iako je Jelena poznata kao vegetarijanka, trpeza je bila izuzetno raznovrsna i bogata. Na meniju se našlo obilje svežeg voća i povrća, brojni mali, dekorativni kanapei, ali i konkretni obroci sa više različitih vrsta hrane.
Mezetluci za svačiji ukus
Za one koji preferiraju mesne specijalitete, bilo je i raznovrsnih mesnih proizvoda, dok su ljubitelji laganijih zalogaja mogli da biraju između brojnih salata i na desetine sitnih mezetluka.
Sve je bilo pažljivo aranžirano i servirano, pa je i deo namenjen novinarima izgledao kao prava svečana trpeza. Organizatori su očigledno vodili računa o svakom detalju.
Proslava je tako spojila glamur, dobru atmosferu i bogatu gastronomsku ponudu, dok su Jelena i Duško još jednom pokazali da kada organizuju veliko slavlje, ništa ne prepuštaju slučaju.
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