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Jelena Karleuša i Duško Tošić organizovali su veliko slavlje povodom punoletstva i rođendana svojih ćerki, a atmosfera na proslavi od samog početka bila je na zavidnom nivou.

Pop diva pobrinula se da svi gosti budu dočekani na poseban način, a posebnu pažnju privukao je i odnos prema predstavnicima sedme sile. Za novinare je bio odvojen specijalni deo prostorije, gde ih je dočekao bogato pripremljen ketering.

Iako je Jelena poznata kao vegetarijanka, trpeza je bila izuzetno raznovrsna i bogata. Na meniju se našlo obilje svežeg voća i povrća, brojni mali, dekorativni kanapei, ali i konkretni obroci sa više različitih vrsta hrane.

00:24 Ketering za medije Izvor: Petar Aleksić Mondo

Mezetluci za svačiji ukus

Za one koji preferiraju mesne specijalitete, bilo je i raznovrsnih mesnih proizvoda, dok su ljubitelji laganijih zalogaja mogli da biraju između brojnih salata i na desetine sitnih mezetluka.

Sve je bilo pažljivo aranžirano i servirano, pa je i deo namenjen novinarima izgledao kao prava svečana trpeza. Organizatori su očigledno vodili računa o svakom detalju.

Proslava je tako spojila glamur, dobru atmosferu i bogatu gastronomsku ponudu, dok su Jelena i Duško još jednom pokazali da kada organizuju veliko slavlje, ništa ne prepuštaju slučaju.

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